"Референдумы" в оккупации и война в Украине до конца 2022 года: в ГУР раскрыли планы Путина

Путин может планировать на сентябрь псевдореферендумы в Украине - ГУР / Reuters, depositphotos.com

Активная фаза войны России против Украины может продлиться до конца 2022 года. Москва, вероятно, попытается к какой-либо дате достичь некоей "победы". В частности, 11 сентября захватчики могут провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях, а 7 октября, на юбилей Путина, возможно, попробуют преподнести ему "подарок". Конкретно Путин собрался вести длительную войну и не собирается отказываться от своих планов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что есть две даты, к которым оккупанты могут усилить свою незаконную деятельность на территории украинского государства. Российские власти попытаются добиться какого-то подобия "побед".

Читайте такжеРоссия – великая Украина, переворот в Кремле и восстание масс: названы три сценария свержения ПутинаПервая дата – 11 сентября, в России это единый день голосования. В Кремле могут запланировать на эту дату проведение, дескать, так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины.

Также 7 октября будет юбилей Путина – 70 лет. В качестве, дескать, "подарка", ему могут преподнести какие-либо "достижения".

По мнению Скибицкого, Путин собирается вести длительную войну и не отказывается от своих планов по Украине. Война может затянуться на несколько месяцев или до конца года. Все зависит от состояния украинских войск и поставок военной помощи.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, и от состояния наших сил обороны, и от той помощи, которую нам оказывают", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Война России против Украины

Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с российскими войсками на Донбассе. Эксперты американского Института изучения войны считают, что оккупанты планируют создать устроить ВСУ оперативное окружение в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной, и вокруг Авдеевки.

Войска РФ 26 мая обстреляли город Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. В полиции рассказали, что снаряды падали в Шевченковском, Киевском районах и вблизи Павлова Поля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стянула войска на Донбасс и собирается выйти на границы Донецкой и Луганской областей. По словам чиновника, у захватчиков остается много оружия. Украину ждет несколько тяжелых недель.

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