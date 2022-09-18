Резкое увеличение числа ракетных ударов по Украине: в разведке Британии назвали причину

Россияне увеличили количество ракетных удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.
За последние дни российские оккупанты увеличили число ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины, заявили в британской разведке.
Эти удары зачастую не приносят немедленного военного эффекта. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Британские военные разведчики напомнили о том, что россияне увеличили количество ракетных удары по электросетям и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.
"Столкнувшись с неудачами на фронте, Россия, вероятно, расширила число мест, по которым она готова нанести удары, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - говорится в сообщении.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.
Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.
Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.
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