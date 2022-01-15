РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК Stinger

США могут передать Украине ЗРК Stinger / Defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Elias Pimentel

Армейские внедорожники США HMMWV с легким бронированием и боевые машины пехоты Bradley с противотанковыми ракетами TOW-2 и дополнительные несколько сотен Javelin могут быть эффективным способом борьбы с российской угрозой в Украине.

Как заявил американский военный эксперт Филипп Карбер, корпус морской пехоты США отправляет на хранение и консервацию бронированные внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Карбер также считает, что отправка нескольких сотен бронированных HMMWV с ракетными установками TOW-2 была бы быстрым и экономичным способом справиться с угрозой на востоке, пишет он в материале на 19fortyfive.

Карбер также отметил, что в случае "большой" войны с РФ Украине не хватит имеющихся у нее отечественных ПТРК – как отечественного производства, так и американских Javelin, которые Украина получает от США в рамках военной помощи.

Эксперт уверен, что несколько сотен ПЗРК Stinger для Вооруженных Сил Украины помогли компенсировать доминирование РФ в воздухе над полем боя.

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"Россияне научились бояться переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger в Афганистане. Поставка нескольких сотен Stinger для точечной обороны ключевых позиций (таких как аэродромы и мосты), а также для мобильной защиты украинских маневровых группировок могла бы значительно компенсировать господство РФ в воздухе над полем". , – добавил Карбер.

Читайте такжеВ Госдепе США подтвердили вероятность поставки в Украину ЗРК Stinger

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122-мм гаубицы.

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