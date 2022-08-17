РФ готовит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе и назвали даты

Олег Жданов рассказал, когда стоит ждать опасности.
С приближением праздничных дат в августе возрастает опасность нанесения российскими оккупантами ракетных ударов по Украине, заявил военный эксперт Олег Жданов.
Он уточнил, что опасности стоит ждать 23 и 24 августа – в День Государственного Флага и День Независимости Украины.
"Наземная обстановка – без изменений, воздушная обстановка – вчера самолет Су-34, фронтовой бомбардировщик нанес ракетные удары по инфраструктуре Житомирской области. То есть та угроза, о которой мы постоянно говорим, она вчера проявилась, и я так предполагаю, что это был пробный шаг", – пояснил свою мысль военный эксперт.
"Россия, скорее всего, готовится, к какой-то пакости против нас в преддверии приближающихся праздников, Дня Флага и Дня Независимости Украины (23-24 августа)", – добавил Жданов.
Напомним, ранее Жданов заявил о том, что российские захватчики в ближайшие недели могут усилить обстрелы Украины ракетами.
"В ближайшие недели могут быть усилены ракетные обстрелы Украины. Россия пытается перевести войну в стадию позиционной. Они, как я понимаю, взяли тактику оборонительной операции. Сейчас они будут окапываться", – отмечает Жданов.
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