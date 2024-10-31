РФ изменила тактику обстрелов "Шахедами": чем опасна новая стратегия оккупантов

Романенко считает, что для отражения российских атак, Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов.

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Атака ударных беспилотников / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Оккупанты меняют тактику обстрелов

Украине нужно больше ЗРК для отражения воздушных атак

Российские оккупанты используют новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед". Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

По его словам, оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "Шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений.

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"Программа составляется так, чтобы эти дроны залетали в Киев с любого направления. Например, из Житомирской области. Это означает, что мы мобильные группы и средства ПВО по всей территории Украины должны размещать вокруг объектов, а не по дуге наиболее вероятного направления", - поделился Романенко.

Shahed / Инфографика: Главред

По словам эксперта, новая стратегия оккупантов привела к тому, что украинским силам противовоздушной обороны приходится рассредотачиваться и использовать зенитные ракеты.

"А мы бережем ракеты к ЗРК, потому что россияне накапливают запасы ракет", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее писал Главред, в ночь на 31 октября вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову. Удар пришелся на жилой многоэтажный дом. На месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.

Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиаудара по многоэтажке в Харькове количество раненых возросло до 34 человек. По его словам, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

Также 31 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за дронов россиян, которые летели по направлению в столицу. Начальник КМВА Сергей Попко писал, что в 5:40 в области и на подступах к Киеву работала ПВО.

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