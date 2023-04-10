РФ могут предложить переговоры: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Крыма

При освобождении Крыма оккупантам могут поставить ультиматум, рассказала Тамила Ташева.

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Тамила Ташева назвала вариант освобождения Крыма / УНИАН/injir.media

При освобождении Крыма от российской оккупации будет реализован тот путь, который будет максимально оптимальным на определенный момент, заявила постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева.

В интервью РБК-Украина она отметила, что на сегодня рассматривается вариант освобождения Крыма военным путем.

"Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и так далее", — уточнила собеседница.

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Вместе с тем не исключено, что на определенном этапе освобождения полуострова РФ будут предложены переговоры, подчеркнула постоянный представитель президента Украины в Крыму.

"И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-нибудь переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем", — добавила Ташева.

Освобождение Крыма

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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