РФ может готовить провокации 11 ноября: какая область под серьезной угрозой

Российские оккупанты могут готовить провокации 11 ноября на Херсонщине в годовщину освобождения Херсона от врага, предупредили в ОВА.

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В ОВА предупредили об угрозе серьезной провокации со стороны РФ 11 ноября / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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РФ уже второй день не наносила массированных ударов по Херсонщине

Враг может готовить провокации к годовщине освобождения Херсона

Второй день подряд в Херсонской области не наблюдается массированных обстрелов со стороны российских войск, что позволило избежать жертв и пострадавших среди мирного населения. Однако, 11 ноября, в годовщину освобождения Херсона от российской оккупации, вероятны провокации. Об этом сообщил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы ждем завтра какой-то серьезной провокации, поэтому призываем жителей Херсонщины поберечься, не выходить на улицу, лучше провести этот день дома. Если будут слышны взрывы, то нужно пользоваться правилом двух стен или спускаться в укрытие", - подчеркнул Толоконников. видео дня

Он отметил, что с момента освобождения Херсона от российских войск, из-за постоянных обстрелов российской армии погибло много мирных жителей. В сентябре этого года пострадало 154 человека, а в октябре - 124. Хотя количество раненых в октябре несколько уменьшилось, это связано не со снижением обстрелов, а с повышенной осторожностью местных жителей и эффективным противодействием со стороны ВСУ.

Толоконников также отметил, что для обстрелов населенных пунктов Херсонщины российские войска используют различные типы дронов, в частности Mavic, который не поддается средствам радиоэлектронной борьбы, и FPV-дроны.

Что известно о деоккупации Херсона? Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон. Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 года накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 ноября российские войска нанесли удар по Украине, применив баллистическое оружие и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Звуки взрывов прозвучали на Днепропетровщине в Запорожье.

Британская разведка сообщает, что частые атаки дронов, как это наблюдалось в сентябре и октябре, могут стать привычным явлением - в октябре Россия выпустила около 2 тысяч беспилотников.

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявляет, что Россия значительно усилила возможности для массированных ракетных ударов и может ждать снижения температуры, чтобы осуществить очередной обстрел территории Украины. По его словам, по состоянию на июль 2024 года, армия РФ имела 190 ракет Х-101 и производит ежемесячно еще около 40-50 ракет этого типа.

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