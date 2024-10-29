РФ начала бить по Украине новым типом ракет: в ВСУ предупредили об опасности

Ключевые тезисы:
- РФ применяет новое оружие для ударов по Украине
- Гибридные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 120 км
Россия все чаще начала применять новый тип ракет, в частности, 29 октября оккупанты ударили "Громом-Е1" по Харькову. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире Radio NV, чем опасна новая разработка россиян.
По словам спикера, гибридная ракета "Гром-Е1" - аналог американских "JDAM-ER".
"Это сочетание бомбы с реактивным двигателем, которая имеет в частности крылья, достаточно высокоточную боевую часть, имеет осколочно-фугасную модульную боевую часть в 315 кг. Это немало. Поэтому очевидно, что она несет смерть и разрушения, и достаточно опасна по своей сути", - прокомментировал эксперт.
Селезнев отмечает, ракета-гибрид способна преодолевать расстояние до 120 км, таким образом Харьков оказывается полностью в зоне поражения.
"В любом случае, мы должны понимать: враг пытается максимально удешевить свое оружие, а с другой стороны, нанести нам чем больший вред, нанося удары с помощью таких гибридных боеприпасов", - подчеркивает спикер.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, вечером 28 октября страна-агрессор Россия обстреляла КАБами центр Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, известно по меньшей мере 9 пострадавших. Также РФ атаковала частный сектор Харькова - 4 человека погибли.
Днем ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Известно о попадании в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города. Мэр Харькова заявил, что в результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.
27 октября российские оккупанты атаковали столицу Украины "Шахедами". Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города.
Читайте также:
- РФ нанесла циничный удар по энергообъекту: областной центр остался без света
- "Угроза катастрофы": РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПД
- РФ подготовила около 150 ракет: враг планирует массированный удар по Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред