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РФ начала бить по Украине новым типом ракет: в ВСУ предупредили об опасности

Марина Фурман
29 октября 2024, 15:16
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Враг стремится нанести Украине как можно больший вред, осуществляя удары с использованием гибридных боеприпасов.
Селезнев, обстрел
Россия обстреливает Украину / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы:

  • РФ применяет новое оружие для ударов по Украине
  • Гибридные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 120 км

Россия все чаще начала применять новый тип ракет, в частности, 29 октября оккупанты ударили "Громом-Е1" по Харькову. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире Radio NV, чем опасна новая разработка россиян.

По словам спикера, гибридная ракета "Гром-Е1" - аналог американских "JDAM-ER".

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"Это сочетание бомбы с реактивным двигателем, которая имеет в частности крылья, достаточно высокоточную боевую часть, имеет осколочно-фугасную модульную боевую часть в 315 кг. Это немало. Поэтому очевидно, что она несет смерть и разрушения, и достаточно опасна по своей сути", - прокомментировал эксперт.

Селезнев отмечает, ракета-гибрид способна преодолевать расстояние до 120 км, таким образом Харьков оказывается полностью в зоне поражения.

"В любом случае, мы должны понимать: враг пытается максимально удешевить свое оружие, а с другой стороны, нанести нам чем больший вред, нанося удары с помощью таких гибридных боеприпасов", - подчеркивает спикер.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 28 октября страна-агрессор Россия обстреляла КАБами центр Харькова. На месте попадания вспыхнул пожар, известно по меньшей мере 9 пострадавших. Также РФ атаковала частный сектор Харькова - 4 человека погибли.

Днем ранее российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Известно о попадании в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города. Мэр Харькова заявил, что в результате обстрела на месте возник пожар, а также зафиксированы разрушения.

27 октября российские оккупанты атаковали столицу Украины "Шахедами". Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены на окраинах города.

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