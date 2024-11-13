РФ накапливает ракеты для нескольких массированных ударов: какая большая цель врага

Россия создает серьезный запас ракет для новых массированных ударов по областям Украины.

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РФ готовит массированные удары по Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, полиция Сумской области

Ключевые тезисы Коваленко:

Зимой РФ готовится бить по энергетике Украины

Россия накапливает большое количество ракет

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался относительно массированного обстрела, который может готовить страна-агрессор Россия. Известно, что некоторые эксперты говорят, что россияне могут бить по энергетическому сектору и ждут сильных холодов, поэтому именно для этого и накапливают ракеты.

"Конечно, основная цель врага давно была в том, чтобы поражать украинскую энергетику. И, конечно же, накопление ракет проводится для того, чтобы у врага была возможность осуществлять несколько массированных ракетных обстрелов в течение фактически всей зимы. Россия создает запас именно для этого", - отметил Коваленко. видео дня

Основной акцент у врага давно был на энергетике, в частности даже на распределительных мощностях атомных электростанций.

"Это большая угроза и нужно активно обращать внимание международного сообщества именно на эту угрозу, поскольку, так или иначе, это война с гражданскими людьми. Энергетика - это не экономика войны, это больше экономика гражданского сектора", - добавил эксперт.

Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ракетный обстрел Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 11 ноября российские оккупанты подняли в небо 13 бортов Ту-95МС и запустили ракеты по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пусков с самолетов МиГ-31К не фиксировали. Взлет с аэродрома "Саваслейка" тоже не подтвердился, поэтому в воздухе все еще 3 МиГ-31К.

12 ноября ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее трех маленьких детей. В Кривом Роге в результате ракетного удара страны-агрессора России погибла почти целая семья. Отец остался жив, поскольку вышел в другую комнату. Тела всех погибших спасатели достали из-под завалов дома.

РФ скоро может ударить ракетами, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации. Андрей Коваленко предупредил, что украинцам стоит быть готовыми к такой опасности. Он призвал не верить российским пропагандистам, которые говорят, что якобы ракетных ударов пока не планируется.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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