РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

Ситуация на фронте остается сложной, российские оккупанты активно наступают сразу на нескольких направлениях, отметил Сырский.

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Ситуация на фронте остается сложной - Сырский / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

О чем сказал Сырский:

Россияне имеют преимущество в воздухе и в дальнобойном оружии

Ситуация на фронте остается сложной

В субботу, 2 ноября, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном, в ходе которого обсудил потребности украинской обороны для противостояния российской агрессии. Об этом Сирский сообщил в Facebook.

Во время разговора он ознакомил Брауна с текущей ситуацией на фронте, подчеркнув, что обстановка остается сложной.

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По его словам, российские силы продолжают штурмовые действия на нескольких направлениях, пользуясь преимуществом в авиации и дальнобойном оружии, а также имеют значительный запас артиллерийских снарядов.

"Подробно обсудили насущные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских оккупантов и следующие этапы военной поддержки", - подчеркнул Сырский.

Сырский поблагодарил генерала Брауна и правительство США за новый пакет военной помощи и непоколебимую поддержку Украины.

Браун в свою очередь подтвердил готовность США в дальнейшем поддерживать украинские силы обороны в их борьбе против российских оккупантов.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска заняли поселок Ясная Поляна в Волновахском районе Донецкой области. Как сообщают аналитики DeepState, враг продвинулся в районах Новодмитровки, Дружбы, Максимовки, неподалеку Новоукраинки и Тернов.

Из-за интенсивных боев украинские военные подразделения, особенно те, что длительное время находились на передовой, могут испытывать истощение, что повышает риск отступления ВСУ, отметил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Ситуация вокруг города Курахово резко обостряется: враг пытается обойти город с севера, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". После захвата Селидово российские войска бросили основные силы на направление Новодмитровки и давят с юга через Ясную Поляну.

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