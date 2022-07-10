РФ не хватает сил и ресурсов: у Зеленского назвали сроки окончания войны

Алексей Арестович назвал сроки завершения войны / Фото УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу вероятных сроков окончания войны в Украине.

Он считает, что война РФ против Украины точно завершится в течение 2,5 лет. При этом активные боевые действия могут завершиться даже ранее, подчеркнул он во время разговора на Youtube-канале российского адвоката, правозащитника и журналиста Марка Фейгина.

Советник главы ОП убежден в том, что российская армия потеряла возможности в Украине достигать хоть каких-то задач.

"Потеряв эти возможности, армия РФ сосредоточила 50% от всей группировки. Так же сосредоточение и переезд — это очень большие затраты, проблемы, потери и время. Время, когда идет западное вооружение, и мы создаем резервы", — пояснил представитель ОП.

Вместе с тем он пояснил, что российская армия на отдельных участках фронта уже не имеет сил и ресурсов для борьбы.

"Нюанс таков, раньше они могли на отдельных направлениях бороться, им хватало сил и ресурсов. Сейчас им нужно сосредотачивать войска, снимая их с других участков фронта. Это очень плохая, бесперспективная война для них", — добавил Арестович.

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Напомним, 7 июля Минобороны России официально объявило о "паузе в боях" в Украине. Там добавили, что они якобы хотят солдатам дать возможность "отдохнуть".

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) считают, что объявление "паузы" лишь и прикрытие и на самом деле РФ готовится к наступлению.

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