РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантов

Спецподразделения РФ должны подавлять бунты среди российских оккупантов на Донбассе.

Оккупанты перебросили на Донбасс отряды СОБР / Facebook/rosgvard

Оккупанты РФ перебросили на Донбасс специальные подразделения быстрого реагирования из состава СОБР Росгвардии.

Как пояснил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона, спецподразделения должны подавлять бунты среди российских оккупантов на Донбассе.

"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", - подчеркнул он.

По его данным, позавчера в районе Угледара Донецкой области российские морские пехотинцы попытались штурмовать позиции ВСУ, однако получили отпор: "После чего 10 человек из этого подразделения сдались в плен. Довольно большое количество россиян погибло".

Дмитрашковский обратил внимание на то, что 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, которая сейчас воюет на этом направлении, восстанавливалась уже трижды. При этом весной 2022 года оккупанты из этой бригады отличились особой жестокостью и мародерством в Буче и Ирпене.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления добавил, что второй раз бригада засветилась на донецком направлении, там также она была фактически разбита.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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