РФ понесла рекордные потери: Коваленко назвал сколько и чего 'перемололи' ВСУ

Россия будет держать высокую планку потерь на фронте как минимум в течение ближайших 2-3 месяцев, отметил Александр Коваленко.

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ВСУ нанесли катастрофические потери РФ / Коллаж: Главред, фото: 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Ключевые тезисы:

В октябре РФ установила абсолютный рекорд потерь личного состава - 41 980 человек

Потери России за год, вероятно, превысят суммарные потери за предыдущие два года войны видео дня

Вражеские потери будут высокими еще минимум 2-3 месяца

В октябре 2024 года российские оккупационные войска понесли наибольшие потери за время полномасштабной войны. Потери россиян в личном составе достигли 41 980 человек, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на конец 2024 года общие потери оккупантов, вероятно, превысят суммарные потери за предыдущие два года. Так, в 2022 году потери личного состава составили 92 920 человек, в 2023 - 253 290, а за неполный 2024 год - уже 336 400 человек.

"Такие высокие показатели обусловлены тем, что пехота становится превалирующим наступательным потенциалом, тогда как техника - все более дефицитной", - пояснил эксперт.

Коваленко отметил, что ежемесячные потери более 40 тысяч человек затрудняют РФ возможность быстрого пополнения личного состава за счет мобилизованных. Кроме потерь среди личного состава оккупационной армии, Россия лишилась 279 танков.

"Это далеко не рекорд, не серебро и даже не бронза. Однако это четкий показатель ситуации с танками в оккупационных войсках, ведь в таких напряженных наступательных действиях танков используют гораздо меньше, чем ББМ. И этот показатель лишь подтверждает тот факт, что запасы танков на складах и арсеналов хранения в России исчерпаны, а те, что в строю, пытаются максимально экономить", - отметил обозреватель.

Потери РФ в технике

Количество потерь боевых бронированных машин (ББМ) для России также стало рекордным - 923 единицы. Коваленко вспомнил, что предыдущий рекорд держался с марта 2022 года, тогда ВСУ уничтожили 889 ББМ.

"Этот показатель, конечно, связан с активизацией оккупационных войск на ряде направлений и возвращением к практике механизированного штурма. С ББМ ситуация у врага не лучше, чем с танками в вопросах комплектации подразделений, но в количественном соотношении их все же больше, а потому и применяются при механизированных штурмах они чаще", - пояснил он.

Артиллерийские потери врага составили 1184 единицы ствольной артиллерии и 40 реактивных систем залпового огня, что является среднестатистическими показателями последних месяцев. В категории противовоздушной обороны россияне потеряли 31 комплекс. По словам аналитика, это также среднестатистический показатель, но военно-промышленный комплекс России не может быстро компенсировать эти потери.

Также в октябре был установлен рекорд потерь автотранспорта - уничтожено 2417 единиц. В то же время РФ лишилась и 265 единиц специализированной техники.

"Причины неизменно связаны с тем, что РОВ вынуждены проводить инженерные работы не только вблизи линии боевого соприкосновения и с попытками максимально эвакуировать поврежденную дефицитную технику с поля боя, но и с активизацией с сентября российских войск в Курской области", - добавил обозреватель.

Коваленко прогнозирует, что до конца года интенсивность наступления российских войск будет оставаться высокой. Поэтому РФ будет держать высокую планку потерь на поле боя как минимум в течение ближайших 2-3 месяцев.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - последние новости

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабной агрессии. По его словам, ситуация на фронте остается сложной.

Также российские оккупанты завершили окружение полукотла возле Кураховки в Донецкой области. По данным эксперта BILD Юлиана Репке, за последние две недели они заняли шесть сел и около 50 кв. км территории, продвигаясь к водохранилищу с юго-запада. Линия фронта теперь проходит возле села Максимовка, в 15 км от города Курахово.

Как сообщал Главред, ситуация в районе Курахово в Донецкой области обостряется из-за усиленного давления российских войск, которые стремятся взять под контроль стратегическую трассу Н15. По данным DeepState, после прорыва обороны возле Золотой Нивы и Угледара россияне продолжают наступление через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, приближаясь к ключевой дороге.

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