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РФ провалила атаку, названы сроки возобновления работы энергообъектов - Нагорняк

Анна Косик
17 ноября 2024, 17:18
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Защита энергообъектов от атак врага и в дальнейшем будет приоритетным направлением работы украинских энергетиков.
Энергетика, ракета
Попытка РФ создать условия блэкаута в Украине провалилась / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Воздушных Сил ВСУ

Что сказал нардеп:

  • Украина достаточно легко отделалась во время атаки энергетики
  • Восстановить энергосистему должны за считанные дни
  • Критическими для Украины стали только потери людей

Во время атаки на Украину 17 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг цели по критическому повреждению энергообъектов Украины. Об этом в эфире "Киев24" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

"Мы относительно легко по энергетической инфраструктуре прошли сегодняшнее утро и сегодняшнюю ночь. Регионально действительно - Одесса и Одесская область, Львовщина, Ровенская область и Волынь частично подверглись поражениям, но, я думаю, что в течение двух-трех суток энергетики восстановят работу и мы вернемся к привычному ритму жизни", - рассказал он.

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После ликвидации последствий атаки украинские энергетики продолжат работу над защитой энергетических объектов и произойдет это достаточно скоро, ведь критических повреждений не зафиксировано.

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Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

"Единственное, что критично из сегодняшней атаки - то, что погибли мирные люди и на Днепропетровщине и в других регионах страны. Это самое критическое из сегодняшней атаки, а железо и металл мы восстановим, как и энергетику", - подчеркнул чиновник.

По его словам, уже через несколько дней все регионы, где сегодня есть сложности со светом из-за последней атаки, должны вернуться к привычной жизни без графиков отключений.

Атака России на Украину 17 ноября - что известно

Утром 17 ноября российские войска массированно ударили ракетами и дронами по Украине, в частности, в Киеве в результате комбинированного ракетно-дронового удара в Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли.

Впоследствии Главред писал, что вследствие масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии. Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергосистемы Украины.

Позже стало известно, что в Николаеве в результате атаки погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. А в одном из районов Львовской области в результате падения обломков вражеской ракеты произошли разрушения с последующим пожаром гаражей. Также пострадали Ровно, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Волынь, Винницкая область и Кривой Рог.

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Кто такой Сергей Нагорняк?

Сергей Нагорняк - народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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