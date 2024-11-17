РФ провалила атаку, названы сроки возобновления работы энергообъектов - Нагорняк

Защита энергообъектов от атак врага и в дальнейшем будет приоритетным направлением работы украинских энергетиков.

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Попытка РФ создать условия блэкаута в Украине провалилась / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Воздушных Сил ВСУ

Что сказал нардеп:

Украина достаточно легко отделалась во время атаки энергетики

Восстановить энергосистему должны за считанные дни

Критическими для Украины стали только потери людей

Во время атаки на Украину 17 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг цели по критическому повреждению энергообъектов Украины. Об этом в эфире "Киев24" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

"Мы относительно легко по энергетической инфраструктуре прошли сегодняшнее утро и сегодняшнюю ночь. Регионально действительно - Одесса и Одесская область, Львовщина, Ровенская область и Волынь частично подверглись поражениям, но, я думаю, что в течение двух-трех суток энергетики восстановят работу и мы вернемся к привычному ритму жизни", - рассказал он.

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После ликвидации последствий атаки украинские энергетики продолжат работу над защитой энергетических объектов и произойдет это достаточно скоро, ведь критических повреждений не зафиксировано.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

"Единственное, что критично из сегодняшней атаки - то, что погибли мирные люди и на Днепропетровщине и в других регионах страны. Это самое критическое из сегодняшней атаки, а железо и металл мы восстановим, как и энергетику", - подчеркнул чиновник.

По его словам, уже через несколько дней все регионы, где сегодня есть сложности со светом из-за последней атаки, должны вернуться к привычной жизни без графиков отключений.

Атака России на Украину 17 ноября - что известно

Утром 17 ноября российские войска массированно ударили ракетами и дронами по Украине, в частности, в Киеве в результате комбинированного ракетно-дронового удара в Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома, частичное разрушение кровли.

Впоследствии Главред писал, что вследствие масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии. Эти меры направлены на обеспечение стабильности энергосистемы Украины.

Позже стало известно, что в Николаеве в результате атаки погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. А в одном из районов Львовской области в результате падения обломков вражеской ракеты произошли разрушения с последующим пожаром гаражей. Также пострадали Ровно, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Волынь, Винницкая область и Кривой Рог.

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Кто такой Сергей Нагорняк? Сергей Нагорняк - народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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