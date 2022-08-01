РФ собирает новый ударный кулак: эксперты назвали главное направление атаки

Российские войска в Украине / Reuters

Путинские генералы снова собирают войска, в этот раз они формируют ударную группировку, чтобы, возможно, вновь пойти на Киев.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, для этого к середине августа оккупанты РФ могут подготовить новый армейский корпус с 15-15,5 тысячами "штыков", и 200 танков.

Не исключено, что новая группировка РФ может быть направлена на Киев, говорится в сюжете.

Как говорят военные эксперты, неспокойная ситуация наблюдается на границе Украины вблизи Харьковской области, где российская армия наращивает присутствие военной техники возле села Соболевка Белгородской области. Ее завозят целыми эшелонами по железной дороге.

Вероятность нового удара РФ: мнения экспертов

Военный эксперт Александр Коваленко: "Харьковская область не интересна России в разрезе захвата. "Российская Федерация не испытывает намерений, по крайней мере на данном этапе ведения войны, для того, чтобы оккупировать Харьков".

Военный эксперт Олег Жданов: "Харьковское направлении - вполне возможно, что РФ предпримет попытку наступления... Но эта попытка наступления будет не для того, чтобы прорваться и взять Харьков, а для того, чтобы заставить ВСУ растянуть свои усилия".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.

Подоляк считает, что у россиян важно вызвать эмоцию, они должны ощущать страх, панику и быть деморализованы.

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