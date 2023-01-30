РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: есть жертва и пострадавшие

Вечером в воскресенье, 29 января, российские оккупанты атаковали Харьков, ракета попала в жилой дом в центре города. Погиб один человек.
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, россияне ударили ракетой С-300 по жилой четырехэтажке в Киевском районе Харькова.
Один человек погиб в результате попадания российской ракеты по жилому дому Харькова. Трое пострадавших получили лёгкие повреждения.
"К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал", - написал Синегубов.
Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали.
Ракетный удар РФ по Украине
26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы обороны сбили 47 из 55 запущенных ракет.
В результате атак погибли 11 человек и столько же ранены, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
При этом в результате террористических атак россии как дронами, так и ракетами, были попадания в 11 областях. Всего возникло 2 пожара, повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек.
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