Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантов

Смена командующего российскими войсками в Украине внесет коррективы в происходящее на фронте.
Бывший советник ОП Алексей Арестович в своемTelegram-канале он отметил, что Валерий Герасимов - автор современной теории гибридной войны, которую проводит Россия.
"На наших военных, которые выполняют боевые задачи, впервые полетели российские пропагандистские листовки. Производится психологическое давление как на украинских военных, так и на гражданских. Россия проводит информационную операцию против нас, чтобы напугать, разделить и посеять хаос. Одним из таких элементов является кампания о "великом наступлении РФ", - пояснил Арестович.
Он отметил, что на данный момент количество российских войск в Украине возросло до 330-и тысяч.
"И это серьезная угроза. Но не для того, чтобы массировано наступать с разных мест, как год назад.В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений для большой войны нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой войны ожидать не стоит", - подытожил Арестович.
Перестановки в российском генштабе
В октябре 2022 года Суровикин был назначен новым командующим оккупантами в Украине. Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.
В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.
Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме. По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.
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