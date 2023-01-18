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Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантов

18 января 2023, 13:09
На данный момент количество российских войск в Украине возросло до 330-и тысяч, сообщил Алексей Арестович.

Путин, Герасимов, Шойгу
Путин, Герасимов, Шойгу / kremlin.ru

Смена командующего российскими войсками в Украине внесет коррективы в происходящее на фронте.

Бывший советник ОП Алексей Арестович в своемTelegram-канале он отметил, что Валерий Герасимов - автор современной теории гибридной войны, которую проводит Россия.

"На наших военных, которые выполняют боевые задачи, впервые полетели российские пропагандистские листовки. Производится психологическое давление как на украинских военных, так и на гражданских. Россия проводит информационную операцию против нас, чтобы напугать, разделить и посеять хаос. Одним из таких элементов является кампания о "великом наступлении РФ", - пояснил Арестович.

Он отметил, что на данный момент количество российских войск в Украине возросло до 330-и тысяч.

"И это серьезная угроза. Но не для того, чтобы массировано наступать с разных мест, как год назад.В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений для большой войны нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой войны ожидать не стоит", - подытожил Арестович.

Перестановки в российском генштабе

В октябре 2022 года Суровикин был назначен новым командующим оккупантами в Украине. Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме. По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Арестович
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