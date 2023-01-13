"Суровикин уже никто и звать его никак": Жданов рассказал о последствиях рокировок в Генштабе РФ

Олег Жданов отметил, что Герасимов теперь начальник, и у него появился еще один шанс проявить себя.

Суровикин, Жданов / скриншот YouTube

Новые перестановки в российском Генштабе на руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, который намерен вернуть себе контроль над силовым блоком.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Обозревателю отметил, что Валерий Герасимов, который был назначен на пост командующего объединенной группировкой войск в Украине вместо Сергея Суровикина, будет готовить какую-нибудь наступательную операцию.

"Но тут есть две составляющие – сугубо военная и политическая. Политическая состоит в том, что, на мой взгляд, Шойгу решил укрепить свои позиции и вернуть себе полный контроль над силовым блоком под названием "министерство обороны". Они решили взять все в свои руки. И сегодня Суровикин уже никто и звать его никак. Потому что он заместитель. А заместитель – это человек, который на подхвате, когда начальник не может", - отметил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов отметил, что Герасимов теперь начальник, и у него появился еще один шанс проявить себя.

"Кстати, у него очень большой опыт. Для нас он хуже, чем Суровикин. Все-таки Герасимов провел уже не одну военную кампанию российской армии в разных точках мира – и в Грузии, и в Сирии. Но в любом случае мы видим внутрикремлевскую борьбу за близость к Путину", - подытожил эксперт.

Война в Украине

В октябре 2022 года Суровикин был назначен новым командующим оккупантами в Украине. Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме. По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.

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