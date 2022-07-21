"Россия уже проиграла": эксперт рассказал, какое будущее ждет страну-агрессора

Россия не станет конкурентом США и Китая - Илия Куса / Коллаж pixabay, УНИАН

После войны в Украине Россия потеряет право стать глобальным игроком на уровне США и Китая. Такое мнение в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Россия стратегически проиграла, потому что она потратила кучу ресурсов – денег, влияния – и не смогла отстоять глобальный интерес. То есть они втянулись в войну, возможно, даже получат неплохие условия перемирия, но это не будет победой в плане глобального масштаба", - пояснил Куса.

По его словам, Россия все ещё остается страной без возможности генерировать социальные и иные инновации, отрезанной от технологических рынков и все более зависимой от крупных игроков, в том числе - Китая. Однако она не исчезнет.

"Россия будет игроком средней руки, к которому так и будут относиться. И так как ядерное оружие никуда не денется, это будет обеспечивать им какое-то место в мире, потому что в ядерных технологиях Россия занимает лидирующие позиции, здесь ничего не сказать - в России ядерного оружия намного больше, чем в Китае", - говорит Куса.

Также, по словам Кусы, с точки зрения международной стабильности, России стоило бы оставаться в прежних границах с более прозрачным, демократическим правительством и не в изоляции. Потому Запад и в дальнейшем будет пытаться поддерживать диалог с РФ.

"Изоляция только мешает торговле, развитию, сотрудничеству. Россия – огромный рынок, который никто изначально не хотел терять. Это вопрос политический – если эти вопросы будут решены и для того, чтобы их решить, нужно будет поменять власть, например, в рамках системы, то так и будут делать", - отметил Куса.

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