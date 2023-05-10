Россия заявила о 'ликвидации военного командования Украины': Минобороны опровергло

В Министерстве обороны Украины заявили, что враг распространяет дезинформацию о ликвидации командующих ВСУ.

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Анна Маляр опровергла информацию о погибших / коллаж Главред: фото 28-ї ОМБр, Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления пропагандистов страны-окупанта России о "ликвидации" украинских военных командующих.

Маляр подчеркнула, что таким образом страна-агресор хочет поднять боевой дух оккупантов. Об этом она написала на своем Telegram-канале.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - добавляет заместитель министра обороны.

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Анна Маляр также объяснила для чего распространяют подобную информацию. Обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое воздействие на самого человека,

деморализация украинских войск,

кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

Маляр отреагировала на "вбросы" россиян / скриншот: t.me/annamaliar/714

Напомним, что Анна Маляр рассказала о волне фейков РФ. Страна-агрессор Россия вернулась к активной реализации своих информационно-психологических спецопераций и распространяет фейки.

Российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.

Смотрите видео о том, как с Бахмута может начаться контрнаступление:

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