Россия заявила о 'ликвидации военного командования Украины': Минобороны опровергло

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления пропагандистов страны-окупанта России о "ликвидации" украинских военных командующих.
Маляр подчеркнула, что таким образом страна-агресор хочет поднять боевой дух оккупантов. Об этом она написала на своем Telegram-канале.
"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - добавляет заместитель министра обороны.
Анна Маляр также объяснила для чего распространяют подобную информацию. Обычно такие сообщения преследуют несколько целей:
- психологическое воздействие на самого человека,
- деморализация украинских войск,
- кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.
Напомним, что Анна Маляр рассказала о волне фейков РФ. Страна-агрессор Россия вернулась к активной реализации своих информационно-психологических спецопераций и распространяет фейки.
Российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.
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