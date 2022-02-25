Россияне обстреляли ракетами аэродром Староконстантинова

Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Староконстантинова / mil.in.ua

Российские военные нанесли ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области. В результате там начался пожар.

Об этом со ссылкой на начальника управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА Инну Михайлову и мэра Староконстантинова Николая Мельничука сообщает Suspilne.

Отмечается, что оккупанты сбросили 5 ракет на военный аэродром

Власти утверждают, что в самом городе сейчас все нормально, а на аэродром направили пожарные части ГСЧС.

Напомним, ранее сегодня был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.

Также в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.

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