Россияне обстреляли ракетами аэродром Староконстантинова

После удара пяти ракет он воспламенился.
Российские военные нанесли ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области. В результате там начался пожар.
Об этом со ссылкой на начальника управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА Инну Михайлову и мэра Староконстантинова Николая Мельничука сообщает Suspilne.
Отмечается, что оккупанты сбросили 5 ракет на военный аэродром
Власти утверждают, что в самом городе сейчас все нормально, а на аэродром направили пожарные части ГСЧС.
Напомним, ранее сегодня был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.
Также в пятницу, 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.
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Автор: Ульяна Полищук