Россияне применили новую тактику для атаки 'Шахедами': что изменилось

Кратко:
- РФ атаковали Киев 2 ноября с применением новой тактики
- Россияне пытаются создавать свободные коридоры для следующих волн дронов
Российские оккупанты начали применять новую тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов.
По его словам, атака "Шахедов" 2 ноября свидетельствует об изменении подхода к обстрелам столицы. В любом случае необходимо уходить в укрытие или по крайней мере придерживаться правила "двух стен".
Шаманов отметил, что беспилотники заходили на Киев волнами, разделяясь на отдельные цели и двигаясь достаточно низко, что затрудняет работу ПВО.
"Учитывая то, что световой день сократился, то у них есть больше возможностей запускать эти беспилотники. Они летят на малых высотах и могут крутиться в определенной зоне, привлекая внимание. Основная цель - максимально запутать мобильные группы, заставить их перемещаться", - рассказал Шаманов.
Он добавил, что этой тактикой оккупанты пытаются создать свободные "коридоры" для следующих волн дронов, чтобы те могли достичь Киева.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удар по Украине 2 ноября - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщалГлавред, 2 ноября российские войска атаковали Киев с помощью дронов "Шахед". В Святошинском районе обломки дрона частично разрушили верхние этажи многоэтажки, что повлекло за собой пожар. Спасатели ГСЧС проводят эвакуацию жильцов.
Кроме того, по данным мэра Киева Виталия Кличко, другой дрон попал в офисное здание в Шевченковском районе.
В последних атаках Россия применила "Шахеды" с термобарическим зарядом, об опасности которых сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Однако массовое использование таких дронов пока не зафиксировано.
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