Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
28 октября 2024, 02:23
22
Враг развешивает свои флаги на захваченных зданиях.
ВСУ
Россияне зашли в Селидово и Богоявленку / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги. Об этом сообщает DeepState.

"Россияне подняли красную тряпку в центре Богоявленки. Пока неизвестно, полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", - говорится в сообщении.

Что касается Селидово, то оккупанты уже смогли дойти до здания городского совета.

видео дня

"Россияне в здании городского совета Селидово. Ожидаем официальной информации по поводу города или когда россияне поднимут свои тряпки и в западной части Селидово. Как и с Угледаром, комментировать нет сил. Работы над ошибками нет", - говорится в сообщении.

Что известно о городе Селидово?

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.

Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState
Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Война в Украине - прогнозы по завершению

Как писал Главред, по мнению командира противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олега Романова "Ромаха", война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы - Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.

Более того, после вступления КНДР в войну против Украины, СМИ пишут о приближении Третьей мировой. Вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности, считает The Telegraph.

Эксперт Алексей Копытько считает, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно - вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.

"Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и т.д.) из-за отсутствия людей и денег", - отметил он в блоге на Главреде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Селидово вторжение России DeepState
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

02:23Украина
В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой Шахедов

В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой Шахедов

23:19Украина
Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

22:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?

Последние новости

02:40

Неугомонная свекровь: Виктория Бекхэм точит зуб на пассию младшего сына - СМИ

02:23

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

02:07

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

01:30

Автомобилистам "намотать на ус": какие ошибки убивают коробку передач

27 октября, воскресенье
23:32

"Я безумно в нее влюблен": известный актер признался Памеле Андерсон в чувствах

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
23:19

В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой ШахедовВидео

22:39

Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

22:19

Скандалы с МСЭК: Подоляк рассказал, как нужно наказать прокуроров

21:59

Придет беда и несчастья: что нельзя делать 28 октября - приметы

Реклама
21:55

Популярный шоумен готовится стать отцом

20:56

Звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения

20:50

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

20:27

"Сфальсифицированные": президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

19:41

Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

19:39

Температура воздуха будет максимум +6: когда в Украине заснежит

19:20

"Запах, взгляд, шутки не те": Анна Тринчер высказалась про беглеца Волошина

19:00

Набивают КамАЗы и везут на фронт: как РФ скрывает перемещение корейцев - ГУРВидео

18:52

"Лучшие в мире": какие войска КНДР перебрасывает в Украину - ответ эксперта

18:51

Главная угроза для Украины в 2025 году: директор МВФ сделал важное заявление

17:54

Атакуют уже неделю: россияне хотят полностью окружить один украинский город

Реклама
17:23

Россия дойдет до Днепропетровской области за полгода, Украина "проигрывает войну" - BILD

17:16

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

17:10

Прорастет раньше времени: что нельзя хранить рядом с картошкой

16:58

У Зеленского сказали, когда состоятся президентские выборы в Украине

16:41

Новое "дно" для ООН: Гуттериш похвалил Путина за БРИКСВидео

16:24

Сэкономите деньги: механик показал, что проверить под капотом до морозов

16:13

"Угроза катастрофы": РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПДВидео

15:54

Сперва познакомился с ее декольте: у Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

15:52

В Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников и высадят багряные клены

15:27

Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

15:26

Начнет ли Украина переговоры с РФ без членства в НАТО: ответ руководителя ОП

15:23

Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

14:44

КНДР "прикрутит краник": союзник Путина может оставить РФ без боеприпасов - Маломуж

14:43

Следует ли Украине бояться победы Трампа на выборах в США: у Зеленского ответили

14:30

Звезда украинского стендапа беременна первенцем

13:52

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:30

Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

13:24

Гороскоп Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября: Раку - прибыль, Девам - встречи

13:14

"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ ЛавроваВидео

12:48

Короткая призналась, кто стал инициатором развода: Бедняков не смог промолчать

Реклама
12:42

Финансовый гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

12:29

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:23

На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

12:18

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Льву - перемены, Рыбам - общение

12:17

Путин "кусает локти": производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля

11:52

ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

11:42

Почти 100 гривен за килограмм: цены на популярный овощ резко выросли

11:04

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

10:14

Враг всю ночь терроризировал Украину почти сотней дронов: сколько удалось обезвредить - ВС

10:13

Нашествие дронов атаковало РФ: в стране-агрессоре жалуются на прилеты и пожары

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять