Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

Враг развешивает свои флаги на захваченных зданиях.

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Россияне зашли в Селидово и Богоявленку / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги. Об этом сообщает DeepState.

"Россияне подняли красную тряпку в центре Богоявленки. Пока неизвестно, полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", - говорится в сообщении.

Что касается Селидово, то оккупанты уже смогли дойти до здания городского совета.

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"Россияне в здании городского совета Селидово. Ожидаем официальной информации по поводу города или когда россияне поднимут свои тряпки и в западной части Селидово. Как и с Угледаром, комментировать нет сил. Работы над ошибками нет", - говорится в сообщении.

Что известно о городе Селидово? Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка. Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Война в Украине - прогнозы по завершению

Как писал Главред, по мнению командира противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады Олега Романова "Ромаха", война России против Украины вряд ли завершится в ближайшие месяцы - Путин поставил экономику своей страны на военные рельсы и вряд ли намерен останавливаться.

Более того, после вступления КНДР в войну против Украины, СМИ пишут о приближении Третьей мировой. Вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые ранее уже говорили о такой возможности, считает The Telegraph.

Эксперт Алексей Копытько считает, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно - вызовы подготовки вынужденных, но крайне непопулярных решений.

"Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и т.д.) из-за отсутствия людей и денег", - отметил он в блоге на Главреде.

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