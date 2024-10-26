Российские оккупанты продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали направления

Захватчики продвинулись в ряде населенных пунктов на востоке.

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Российские оккупанты продвинулись на Донетчине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, росСМИ

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Армия РФ продвинулась в Донецкой области

Продвижение врага было зафиксировано возле 6 населенных пунктов

Российские оккупационные войска в течение суток продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Отмечается, что враг продвинулся в ряде населенных пунктов.

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"Враг продвинулся в Селидово, Катериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки", - говорится в сообщении.

На других участках фронта не было зафиксировано передвижений врага или Сил обороны.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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Ранее военные сообщали, что враг менее чем в 30 км от Днепропетровской области, ситуация критическая. Российские оккупанты продолжают наступать на Покровском направлении.

Также ранее Главред сообщал, что десантники ВСУ уничтожили солдат "элитной" бригады РФ. Украинские военные ликвидировали оккупантов, которые устанавливали мины, чтобы помешать подразделениям ВСУ.

Напомним, аналитики отмечали, что Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине - в ISW объяснили цель главы Кремля. По оценкам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, потери российских войск с 8 августа на Курщине составляют 17 819 человек.

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