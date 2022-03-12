Российские оккупанты захватили восточные окрестности Мариуполя - Генштаб

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия российских захватчиков сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк на Донбассе.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили захват российскими оккупантами восточных окрестностей Мариуполя. Основные усилия противника в Донецкой области сосредоточены именно на этом направлении.
"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что украинские войска покинули Волноваху, которая расположена на юго-западе Донецкой области. Сейчас бои идут на окраине.
По словам Кириленко, города Волноваха Украины уже фактически не существует. Оттуда эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура города разрушена.
Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.
По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.
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