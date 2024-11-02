Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

Также враг продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

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Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Кратко:

Военные РФ оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области

Захватчики продвинулись в еще нескольких населенных пунктах

Российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области 1 ноября.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

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Кроме этого, враг также продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

Согласно данным переписи 2001 года, население поселка Ясная Поляна составляло 434 человека.

Напомним, 30 октября в DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.

Война в Украине - последние новости

Ранее президента Украины Владимир Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР. Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных для войны, рассказал Зеленский.

Также ранее Главред рассказывал, что лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" поделился неутешительным сценарием. Российские оккупанты активно штурмуют украинские позиции на Кураховском направлении, пытаясь обойти город с севера.

Напомним, РФ массированно ударила по Киеву дронами. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание. Обломки падали в трех районах столицы.

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