Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

Кратко:
- Военные РФ оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области
- Захватчики продвинулись в еще нескольких населенных пунктах
Российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области 1 ноября.
Об этом сообщают аналитики DeepState.
Кроме этого, враг также продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.
Согласно данным переписи 2001 года, население поселка Ясная Поляна составляло 434 человека.
Напомним, 30 октября в DeepState сообщали, что российские оккупанты продвинулись в Селидово и Ясной Поляне.
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Ранее президента Украины Владимир Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР. Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных для войны, рассказал Зеленский.
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Напомним, РФ массированно ударила по Киеву дронами. Из-за удара дроном были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание. Обломки падали в трех районах столицы.
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