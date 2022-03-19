Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в Украине

Офицеры РФ в воинской части проводили марши, проверяли боеготовность, укомплектовали личный состав.
Пленный российский солдат Игорь Руденко, который был "руководителем связи", рассказал, как и когда их начали готовить к войне в Украине.
По его словам подготовка к "спецоперации" на украинской земле еще в январе текущего года. Уже тогда в воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания, а также изучало положение в части.
"В январе в нашу часть приехало руководство. Проводили марши и проверяли боеготовность. Комплектовали личный состав", – рассказал пленный на брифинге 19 марта.
Читайте такжеУ украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВоеннослужащий РФ также добавил, что для наступления солдатам привезли:
- каски и бронежилеты;
- гранатометы;
- гранаты;
- другие боеприпасы;
- дополнительную форму.
Напомним, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил свои условия, которые планирует выдвинуть на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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