Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в Украине

Игорь Руденко - пленный РФ / Скриншот

Пленный российский солдат Игорь Руденко, который был "руководителем связи", рассказал, как и когда их начали готовить к войне в Украине.

По его словам подготовка к "спецоперации" на украинской земле еще в январе текущего года. Уже тогда в воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания, а также изучало положение в части.

"В январе в нашу часть приехало руководство. Проводили марши и проверяли боеготовность. Комплектовали личный состав", – рассказал пленный на брифинге 19 марта.

Читайте такжеУ украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВоеннослужащий РФ также добавил, что для наступления солдатам привезли:

каски и бронежилеты;

гранатометы;

гранаты;

другие боеприпасы;

дополнительную форму.

Напомним, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил свои условия, которые планирует выдвинуть на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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