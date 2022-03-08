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Российского священника будут судить за проповедь против войны

8 марта 2022, 02:43

По требованию правоохранителей священник вынужден был удалить антивоенное обращение к россиянам на сайте прихода.

церковь
Российского священника будут судить за проповедь против войны / ua.depositphotos.com

В России после воскресной проповеди в селе Карабаново Костромской области полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина. На священнослужителя составили протокол за антивоенную проповедь и размещение на сайте прихода обращения к россиянам, в котором освещалась данная позиция.

Как сообщает "Медиазон", священника обвинили в том, что он, "находясь в общественном месте в помещении храма Воскресения Христова во время проводимой им религиозной службы в присутствии около 10 прихожан совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ".

Издание пишет, что на сайте прихода и в социальных сетях были размещены посты с призывами прекратить войну следующего содержания:

"Братья и сестры! Рано утром 24 февраля российские войска напали на Украину. Идут обстрелы Киева, Одессы, Харькова, Мариуполя и других украинских городов. Российские солдаты убивают своих братьев и сестер во Христе. Мы, христиане, не смеем оставаться в стороне, когда брат убивает брата, христианин христианина.Не будем повторять преступлений тех, кто приветствовал действия Гитлера 1 сентября 1939. Мы не можем стыдливо прикрывать глаза и называть черное белым, зло — добром, говорить, что и Авель, пожалуй, был неправ, провоцируя своего старшего брата. Кровь жителей Украины останется на руках не только правителей РФ и солдат, выполняющих этот приказ. Их кровь - на руках каждого из нас, одобривших эту войну или просто умолчавших".

Однако после задержания и составления протокола священник вынужден был удалить эту публикацию.

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"Выполняя требования внезапно принятого закона... мы вынуждены удалить с нашего приходского сайта обращение о недопустимости пролития крови", — сказано в последнем сообщении на сайте.

Напомним, 7 марта стало известно об избиении украинских журналистов помощниками священника Киево-Печерской Лавры. Одного из представителей духовенства спросили о войне.

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