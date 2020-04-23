Саакашвили сделал прогноз о конфликтах с Аваковым в правительстве

Саакашвили пообещал не ругаться с Аваковым / УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, прокомментировал свой давний конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым может пересекаться в одном правительстве.

"Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", — заявил Саакашвили в интервью НВ.

Политик напомнил, что в правительстве в случае совместной работы у них с Аваковым будут совершенно разные задачи. Он добавил, что "вышел их того возраста", когда во время заседаний устраивались шоу.

Саакашвили признал, что разговаривал с Зеленским пару дней назад о своем назначении, а 24 апреля встретится с фракцией Слуги народа.

Саакашвили в Кабмине

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуги народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.