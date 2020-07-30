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Евросоюз ввел санкции против России за кибератаки на Украину

30 июля 2020, 19:53

Главное управление Генштаба ВС России наказали за распространение вируса NotPetya.

Санкции против России
Против России ввели новые санкции / gettyimages

Европейский Союз ввел санкции против 4 граждан Российской Федерации и Главного центра специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) за кибератаки.

Об этом идет речь в сообщении на странице официального журнала ЕС.

"Совет ЕС сегодня решила ввести ограничительные меры против шести человек и трех организаций, ответственных или причастных к различным кибератакам", - говорится в сообщении.

В сообщении, в частности, подчеркивается, что санкции введены против Главного центра специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России в связи с распространением вируса NotPetya. Благодаря этому вирусу Россия зимой 2015-2016 годов совершала атаки на украинскую электрическую сеть. Также в 2017 году от этого вируса пострадали многие страны, что привело к экономическим потерям.

При этом под санкции попали граждане России: сотрудник по вопросам поддержки разведывательной деятельности Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Алексей Минин и представители Главного управления Генштаба ВС РФ Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников (все имеют отношение к осуществлению атаки на ресурсы Организации по запрещению химического оружия).

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Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов. Лицам и организациям из Евросоюза запрещено предоставлять средства тем, против кого введены санкции.

Напомним, ранее Евросоюз продлил санкции против России. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Как известно, ранее компьютеры ряда украинских предприятий, учреждений, фирм атаковал вирус-вымогатель под названием NotPetya. В Белом доме заявили о том, что кибератака стартовала с подачи российских военных.

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