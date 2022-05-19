СБУ задержала планировавшего диверсии на Днепропетровщине брата скандального Олега Царева

Олег Царев / коллаж фото УНИАН и СБУ

Сотрудники СБУ задержала брата одиозного пророссийского политика и бывшего нардепа Олега Царева. По данным украинской спецслужбы, брат Царева пытался организовать диверсии в Днепропетровской области.

После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы Днепропетровской ОГА.

Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

В ходе обысков жилища брата Царева правоохранители обнаружили в схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и паспорт гражданина России.

По данным следствия, брат Царева после Революции Достоинства вел тихий и неприметный образ жизни, но продолжал поддерживать активную связь с братом, который скрывался на территории России.

В настоящее время фигуранту объявили о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее из открытых источников информации, опирающихся на данные украинской разведки, стало известно, что в начале марта 2022 года беглого президента Януковича доставили в Минск.

И российские оккупанты хотели его объявить президентом Украины.

Далее - бывшую украинскую верхушку (Дмитрия Табачника, Сергея Клюева, Олега Царева) доставили в Сухолучье (бывшие охотничьи угодья Януковича) из белорусского Мозыря 28 февраля.

После захвата Киева они должны были стать восстановленным "правительством" Украины. Переворот якобы планировался на 10-12 марта.

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