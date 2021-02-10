УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс

Эшли Бёрк

Журналист, репортер парламентского бюро CBC.

10 февраля 2021, 11:19

Украина и Канада получили шокирующие данные о сбитом самолете от одного из высокопоставленных членов иранского правительства, но наказать виновных будет трудно.

Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф / Reuters

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обсуждает вероятность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом, передает CBC News.

Зариф на записи говорит, что есть "тысяча возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренную атаку с участием двух или трех "диверсантов" - сценарий, который, по его словам, "вовсе не маловероятен".

Он также говорит, что истина никогда не будет раскрыта высшими эшелонами иранского правительства и вооруженных сил Ирана.

"Есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты, - говорит он на фарси. - Они не скажут ни нам, ни кому-либо еще, потому что, если они это сделают, это раскроет дыры в оборонной системе страны, сделать явными которые будет не в интересах нации".

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, среди которых 138 человек были связанны с Канадой. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.

CBC News прослушали запись частной беседы, которая состоялась в течение нескольких месяцев после уничтожения рейса PS752. Издание попросило трёх человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка.

Силовики изучают запись

Детали разговора и личности других участников не разглашаются публично из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает источник записи, чтобы защитить их личности.

Ральф Гудейл, специальный советник премьер-министра по делу о рейсе PS752, сказал, что правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре. Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

Он сказал, что RCMP, Канадская служба безопасности и разведки и Служба безопасности связи оценивают подлинность записи. Представитель CSE не стал комментировать запись, заявив, что агентство "не комментирует разведывательные операции".

"Мы относимся ко всем уликам и ко всем потенциальным уликам со всей серьезностью, которых они заслуживают. Мы очень остро понимаем, что семьи погибших жаждут узнать полную, ясную правду без прикрас, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого для них", - сказал Гудейл.

"Они могли быть диверсантами"

Зариф является главным переговорщиком Ирана со странами, потерявшими граждан на рейсе PS752, а также голосом Ирана на мировой арене.

В течение последнего года Зариф поддерживал официальное заявление правительства о том, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. Вскоре после крушения Зариф сказал, что это было "храбро" со стороны военных взять на себя ответственность, но добавил, что военные чиновники держали его и президента в неведении в течение нескольких дней.

Читайте такжеГодовщина катастрофы самолета МАУ под Тегераном: Зеленский обратился к украинцамПервоначально Иран отрицал свою причастность к уничтожению самолета. Через три дня после крушения и перед лицом растущего количества спутниковых доказательств президент Ирана Хасан Рухани признал, что его военные "непреднамеренно" сбили самолет. Он сказал, что имела место человеческая ошибка, заявив, что военные приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого в Ираке погиб высокопоставленный иранский военный генерал.

Бывший министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит, что причиной гибели самолета является человеческая ошибка.

На записи на фарси, прослушанной CBC News, слышно, как человек, идентифицированный как Зариф, предполагает, что сбитие было случайным, но позже говорит, что, возможно, "диверсанты" намеренно сбили самолет.

"Даже если предположить, что это был организованный преднамеренный акт, они никогда не расскажут нам или кому-либо еще, - говорит человек. - Это сделали бы двое, трое человек. И это вовсе не маловероятно. Они могли быть диверсантами. Есть тысяча возможностей. Может, это действительно из-за войны, и это был радар".

Женщина у стены с фотографиями погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ PS752 в небе над Тегераном
Женщина у стены с фотографиями погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ PS752 в небе над Тегераном / УНИАН

Далее человек говорит, что "эти вещи не будут легко раскрыты" Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) или высшими должностными лицами в правительстве. КСИР - это элитное крыло вооруженных сил страны, которым руководит аятолла Али Хаменеи, верховный лидер и главнокомандующий Ирана. КСИР признан террористической организацией США, Бахрейном и Саудовской Аравией.

На записи человек, идентифицированный как Зариф, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета, но никогда не призналась в этом.

Компенсации семьям жертв

Кроме того, во время записи этот человек неоднократно ссылается на компенсацию как на средство решения "проблемы" и говорит, что Иран хочет выплатить компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в "международное преступление". Он говорит, что, хотя Иран доставит бортовые самописцы самолета во Францию ​​для анализа, полученные данные не покажут, стрелял ли кто-то в самолет умышленно.

Несмотря на международные обязательства, согласно которым "черные ящики" должны быть проанализированы "без промедления", Иран не продвинулся вперед в этом процессе спустя шесть месяцев после аварии. В официальном отчете Гудейла о рейсе PS752, опубликованном в декабре, говорилось, что Канада до сих пор не увидела "полного раскрытия... по всем соответствующим уликам". Иран предложил компенсацию в размере 150 000 долларов для каждой семьи, но Канада отклонила это предложение. Гудейл заявил, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

"Важное доказательство"

Пайам Ахаван, экс-прокурор ООН и член постоянной палаты арбитражного суда в Гааге, сказал, что запись, находящаяся в руках канадских спецслужб, является "очень важным" новым доказательством.

Он сказал, что Зариф не участвует непосредственно в военных или разведывательных операциях, поэтому запись не является "поимкой с поличным", предлагающей убедительные доказательства того, что уничтожение самолета было преднамеренным.

Зариф понимает внутреннюю работу КСИР и является "очень влиятельным и хорошо информированным членом высшего уровня иранского правительства", сказал Ахаван, добавив, что запись свидетельствует о том, что Иран не провел надлежащего расследования.

"Тот факт, что он сказал в разговоре, о вероятности преднамеренного уничтожения 752, очень важен. Сам факт того, что он рассматривает это как реальную возможность, я думаю, должен заставить нас остановиться и действительно подумать, не существует ли чего-то гораздо более дьявольского в произошедшем", - сказал Ахаван.

"Козлы отпущения вместо настоящих преступников"

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC News, что Украина впервые слышит об этой записи, хотя RCMP помогает Украине в ее собственном уголовном расследовании. Он сказал, что хочет, чтобы Украина внимательно изучила эту информацию.

"Я думаю, это еще одна причина для нас принимать исключительно правду, - сказал Шевченко. - Нам не нужны козлы отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим, чтобы правда скрывалась за государственной тайной. Мы хотим докопаться до сути".

На вопрос, считает ли он, что сбитие самолета было умышленным, Шевченко не исключил такого сценария:

"На данном этапе мы не можем исключать никаких вероятностей. Я думаю, что мы все еще очень далеки от ясной картины произошедшего. Нам явно не хватает доверия в нашем разговоре с Ираном. У нас есть ощущение, что Иран делится минимумом имеющейся информации".

Отчет не укажет на виновного

Шевченко сказал, что Украина предложила Канаде несколько способов легального обмена информацией и доказательствами о рейсе PS752, но они еще не определились с механизмом. По его словам, эта запись показывает, что обеим странам необходимо создать "юридически безупречный канал связи".

"Будет очень сложно продолжить расследование. Поэтому я думаю, что любая такая информация очень важна", - сказал он.

Украина получила окончательный отчет Ирана о расследовании, проведенном в отношении безопасности полетов, и должна до конца месяца высказать о нем свое мнение. Пока не ясно, когда Иран опубликует отчет публично.

"Полагаю, мы все должны понимать, что этот отчет может подтвердить, что самолет был сбит ракетой, но он не скажет нам, кто нажал кнопку", - сказал Шевченко.

Катастрофа Boeing 737 под Тегераном

  • Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа. Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.
  • Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
  • 19 октября 2020 года замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран готов взять на себя ответственность за авиакатастрофу и выполнить свои обязательства перед родственниками погибших.
  • 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.
Андрей Шевченко МАУ Хасан Рухани иносми новости Украины Джавад Зариф Али Хаменеи новости Канады новости Ирана
Сейчас вы просматриваете новость «Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

12:00
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор
11:59
Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко
11:57
Воспаление суставов: что нужно знать о заболевании Видео
11:53
В королевской семье Великобритании пополнение
11:50
Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину Видео
Реклама
11:23
Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос Видео
11:19
Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале Видео
11:19
Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс
11:08
В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе Видео
11:04
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
11:00
Врач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе Видео
10:52
Стало известно, где Холостяк Макс познакомился с молодой женой
10:49
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
10:17
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
10:14
У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова Видео
10:11
Разведка Канады сообщила о секретных записях Ирана по делу сбитого МАУ Видео
10:10
Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию
10:06
Почему Украине не стоит обольщаться словами преемника Меркель мнение
09:42
10 февраля - какой сегодня праздник, что нельзя делать и почему Видео
09:39
СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям" Видео
Реклама
09:26
Киев третий день подряд стоит в пробках из-за снегопада Видео
09:10
Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca
09:09
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
08:37
Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение Видео
08:28
Режим Путина прямым ходом идет к краху мнение
08:25
У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico Видео
08:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
08:04
СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады Видео
07:22
В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде Видео
07:05
Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале
06:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые
06:30
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
06:01
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
05:20
"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить Видео
05:00
Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов Видео
04:30
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
03:55
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
03:21
Стало известно, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни
02:48
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
02:15
В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
Реклама
01:42
Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов
01:42
Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса
01:19
Через Днепр построят мост. Строить будут турки за 11 млрд
00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять