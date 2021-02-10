Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс

Мохаммад Джавад Зариф / Reuters

Канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, идентифицированный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф , обсуждает вероятность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом, передает CBC News.

Зариф на записи говорит, что есть "тысяча возможностей" для объяснения крушения самолета, включая преднамеренную атаку с участием двух или трех "диверсантов" - сценарий, который, по его словам, "вовсе не маловероятен".

Он также говорит, что истина никогда не будет раскрыта высшими эшелонами иранского правительства и вооруженных сил Ирана.

"Есть причины, по которым они никогда не будут раскрыты, - говорит он на фарси. - Они не скажут ни нам, ни кому-либо еще, потому что, если они это сделают, это раскроет дыры в оборонной системе страны, сделать явными которые будет не в интересах нации".

8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, среди которых 138 человек были связанны с Канадой. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.

CBC News прослушали запись частной беседы, которая состоялась в течение нескольких месяцев после уничтожения рейса PS752. Издание попросило трёх человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка.

Силовики изучают запись

Детали разговора и личности других участников не разглашаются публично из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает источник записи, чтобы защитить их личности.

Ральф Гудейл , специальный советник премьер-министра по делу о рейсе PS752, сказал, что правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре. Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей.

Он сказал, что RCMP, Канадская служба безопасности и разведки и Служба безопасности связи оценивают подлинность записи. Представитель CSE не стал комментировать запись, заявив, что агентство "не комментирует разведывательные операции".

"Мы относимся ко всем уликам и ко всем потенциальным уликам со всей серьезностью, которых они заслуживают. Мы очень остро понимаем, что семьи погибших жаждут узнать полную, ясную правду без прикрас, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого для них", - сказал Гудейл.

"Они могли быть диверсантами"

Зариф является главным переговорщиком Ирана со странами, потерявшими граждан на рейсе PS752, а также голосом Ирана на мировой арене.

В течение последнего года Зариф поддерживал официальное заявление правительства о том, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. Вскоре после крушения Зариф сказал, что это было "храбро" со стороны военных взять на себя ответственность, но добавил, что военные чиновники держали его и президента в неведении в течение нескольких дней.

Читайте такжеГодовщина катастрофы самолета МАУ под Тегераном: Зеленский обратился к украинцамПервоначально Иран отрицал свою причастность к уничтожению самолета. Через три дня после крушения и перед лицом растущего количества спутниковых доказательств президент Ирана Хасан Рухани признал, что его военные "непреднамеренно" сбили самолет. Он сказал, что имела место человеческая ошибка, заявив, что военные приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого в Ираке погиб высокопоставленный иранский военный генерал.

Бывший министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит, что причиной гибели самолета является человеческая ошибка.

На записи на фарси, прослушанной CBC News, слышно, как человек, идентифицированный как Зариф, предполагает, что сбитие было случайным, но позже говорит, что, возможно, "диверсанты" намеренно сбили самолет.

"Даже если предположить, что это был организованный преднамеренный акт, они никогда не расскажут нам или кому-либо еще, - говорит человек. - Это сделали бы двое, трое человек. И это вовсе не маловероятно. Они могли быть диверсантами. Есть тысяча возможностей. Может, это действительно из-за войны, и это был радар".

Женщина у стены с фотографиями погибших пассажиров и членов экипажа рейса МАУ PS752 в небе над Тегераном / УНИАН

Далее человек говорит, что "эти вещи не будут легко раскрыты" Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) или высшими должностными лицами в правительстве. КСИР - это элитное крыло вооруженных сил страны, которым руководит аятолла Али Хаменеи, верховный лидер и главнокомандующий Ирана. КСИР признан террористической организацией США, Бахрейном и Саудовской Аравией.

На записи человек, идентифицированный как Зариф, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета, но никогда не призналась в этом.

Компенсации семьям жертв

Кроме того, во время записи этот человек неоднократно ссылается на компенсацию как на средство решения "проблемы" и говорит, что Иран хочет выплатить компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в "международное преступление". Он говорит, что, хотя Иран доставит бортовые самописцы самолета во Францию ​​для анализа, полученные данные не покажут, стрелял ли кто-то в самолет умышленно.

Несмотря на международные обязательства, согласно которым "черные ящики" должны быть проанализированы "без промедления", Иран не продвинулся вперед в этом процессе спустя шесть месяцев после аварии. В официальном отчете Гудейла о рейсе PS752, опубликованном в декабре, говорилось, что Канада до сих пор не увидела "полного раскрытия... по всем соответствующим уликам". Иран предложил компенсацию в размере 150 000 долларов для каждой семьи, но Канада отклонила это предложение. Гудейл заявил, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

"Важное доказательство"

Пайам Ахаван , экс-прокурор ООН и член постоянной палаты арбитражного суда в Гааге, сказал, что запись, находящаяся в руках канадских спецслужб, является "очень важным" новым доказательством.

Он сказал, что Зариф не участвует непосредственно в военных или разведывательных операциях, поэтому запись не является "поимкой с поличным", предлагающей убедительные доказательства того, что уничтожение самолета было преднамеренным.

Зариф понимает внутреннюю работу КСИР и является "очень влиятельным и хорошо информированным членом высшего уровня иранского правительства", сказал Ахаван, добавив, что запись свидетельствует о том, что Иран не провел надлежащего расследования.

"Тот факт, что он сказал в разговоре, о вероятности преднамеренного уничтожения 752, очень важен. Сам факт того, что он рассматривает это как реальную возможность, я думаю, должен заставить нас остановиться и действительно подумать, не существует ли чего-то гораздо более дьявольского в произошедшем", - сказал Ахаван.

"Козлы отпущения вместо настоящих преступников"

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC News, что Украина впервые слышит об этой записи, хотя RCMP помогает Украине в ее собственном уголовном расследовании. Он сказал, что хочет, чтобы Украина внимательно изучила эту информацию.

"Я думаю, это еще одна причина для нас принимать исключительно правду, - сказал Шевченко. - Нам не нужны козлы отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим, чтобы правда скрывалась за государственной тайной. Мы хотим докопаться до сути".

На вопрос, считает ли он, что сбитие самолета было умышленным, Шевченко не исключил такого сценария:

"На данном этапе мы не можем исключать никаких вероятностей. Я думаю, что мы все еще очень далеки от ясной картины произошедшего. Нам явно не хватает доверия в нашем разговоре с Ираном. У нас есть ощущение, что Иран делится минимумом имеющейся информации".

Отчет не укажет на виновного

Шевченко сказал, что Украина предложила Канаде несколько способов легального обмена информацией и доказательствами о рейсе PS752, но они еще не определились с механизмом. По его словам, эта запись показывает, что обеим странам необходимо создать "юридически безупречный канал связи".

"Будет очень сложно продолжить расследование. Поэтому я думаю, что любая такая информация очень важна", - сказал он.

Украина получила окончательный отчет Ирана о расследовании, проведенном в отношении безопасности полетов, и должна до конца месяца высказать о нем свое мнение. Пока не ясно, когда Иран опубликует отчет публично.

"Полагаю, мы все должны понимать, что этот отчет может подтвердить, что самолет был сбит ракетой, но он не скажет нам, кто нажал кнопку", - сказал Шевченко.

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