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"Нужна команда": Притула ответил на вопрос об участии в выборах мэра Киева

24 мая 2020, 10:29

Сергей Притула обдумывает свое участие в выборах.

Сергей Притула
Сергей Притула / Новый канал

Возможность своего участия в выборах мэра Киева прокомментировал известный шоумен Сергей Притула.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что пока не готов подтвердить или опровергнуть эту информацию.

По его словам, он еще обдумывает свое участие в выборах, однако окончательного решения пока нет.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что да, или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне много чего надо обдумать и взвесить", - сказал шоумен.

Притула также заявил, что намерен собрать профессиональную команду, если будет бороться за пост главы Киева.

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"Нужна команда людей, на которых можно опереться, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать на них часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников Варьяты-шоу, а команда профильных специалистов", - добавил шоумен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Слуге народа рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева от президентской партии.

Сергей Притула новости Киева мэр
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