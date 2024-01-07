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Шарахнули по своим: ростовская ПВО случайно открыла огонь по российским десантникам

Яна Ставская
7 января 2024, 13:44обновлено 7 января, 14:30
Стрелявший оператор участвовал в войне против Украины и был даже "награжден".
Шарахнули по своим: ростовская ПВО случайно открыла огонь по российским десантникам
Учения десантников РФ почему-то проходили ночью / Коллаж Главреда. Фото: vitalykuzmin.net

На Кузьминском военном полигоне в Ростовской области во время учений оккупантов российская ПВО "сработала" по группе десантников, сообщает приближенный к российским спецслужбам пропагандистский Telegram "Кремлевская табакерка".

Сообщается о гибели двух военнослужащих РФ "в ходе десантирования ночью по совершенно глупой случайности".

"Самолет с десантом на борту прибыл по указанным координатам и начал выгрузку десанта неподалеку от полигона "Кузьминка". Когда военные начали приближаться к земле - по ним был открыт огонь", - говорится в сообщении.

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Один из операторов "Рогатки" (зенитная пушка ЗУ-23-2, которая применяется для поражения воздушных целей на низких высотах) принял учения за реальную высадку десанта. Большинство выстрелов прошли мимо, однако двое военных получили ранения несовместимые с жизнью.

По данному факту уже начато расследование. По словам источника канала, до произошедшего стрелявший оператор пробыл на посту не менее 14 часов. Это, утверждают пропагандисты, нарушение всех возможных норм.

Отдельно отмечается, что стрелявший оператор участвовал в войне против Украины и был даже "награжден".

Погибшие же не успели принять участие в боевых действиях против Украины, сетуют пропагандисты.

Инциденты в Ростове

Украина в ночь на 17 декабря нанесла массированный удар по трем военным аэродромам оккупантов, сообщили РБК-Украина источники в ГУР. По меньшей мере два инцидента подтверждают сами оккупанты. Согласно данным ГУР, украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

А в июне беспилотник-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области. Ранее нефтеперерабатывающий завод был во владении Виктора Медведчука.

Известно, что Ростов является еще и перевалочным пунктов российской техники для переброшенных группировок врага в Украину.

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война в Украине Ростов Ростовская область Ростов-на-Дону война России и Украины
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