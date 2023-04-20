"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

Недавно защитник Украины отпраздновал свой тридцатый день рождения.

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Свой последний бой Олег Койляк принял 17 апреля в районе Угледара / Фото УНИАН, facebook.com/anton.kolumbet

В боях за Украину погиб военный из Ивано-Франковска Олег Койляк с позывным "Берет". Он встал на защиту страны после аннексии Крыма. Недавно военнослужащему исполнилось 30 лет.

Олег Койляк был пулеметчиком, заместителем командира взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Свой последний бой он принял 17 апреля в районе Угледара.

"Трудно поверить в произошедшее. Мозг до сих пор отрицает правду. А сердце разрывается от боли и печали. Отважный воин, смелый, опытный, который первым заходил и последним выходил с задания. Олег был душой нашего подразделения, моим верным напарником и другом и навсегда Героем Украины", - написал в Facebook командир взвода Назарий Кишак.

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Олег Койляк и Назарий Кишак / Фото Facbook Назарій Кішак

"Сердце нашего преимущественно Ивано-Франковского пулеметного взвода, "Берет" (позывной Койляк) был настоящим. Каждый раз, когда я общался с ним, меня не оставляла мысль, насколько он лучше. Во всем. Он никогда не жаловался, всегда легко шел в ад, уничтожал врага и возвращался с загадочной улыбкой… Погиб в бою с российскими захватчиками, навеки вписав свое имя в историю Украины", — написал в Facebook заместитель главы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

9 апреля 2023 года Олег Койляк отпраздновал свой тридцатый день рождения. У него остались жена, сын и дочь.

Олег Койляк 9 апреля отпраздновал 30-й день рождения / Фото facebook

Отметим, в ноябре прошлого года Койляк ликвидировал командира штурмового отряда 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты России. Украинские военные тогда выбивали оккупантов в районе Угледара.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на Бахмутском направлении погиб военнослужащий из Одесской области Александр Станков (позывной "Перун"). Боец получил несовместимое с жизнью ранение.

В Одессе Александр еще с 2000-х годов боролся с проявлениями так называемого "русского мира". Также Александр был активным участников Революции достоинства, защищал Одессу от "русской весны".

Также на фронте погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Он пошел на войну добровольцем почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Весь год защитник провел в боях с врагом на Запорожье.

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