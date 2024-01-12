Шесть выстрелов в командира: на юге морпех ВСУ расстрелял военного и застрелился

В Николаевской области военнослужащий в звании старшины открыл огонь и застрелил из автомата заместителя командира роты, а затем покончил жизнь самоубийством.
Происшествие произошло 7 января, рассказал руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов, сообщает "Суспільне".
"Седьмого января произошло происшествие. В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий, старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, совершив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — рассказал он.
По его словам, правоохранители совершили выезд и осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство".
По словам начальника службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Козачинского, инцидент произошел в одном из их подразделений.
"Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации в Николаевской области", - рассказал начальник пресс-службы.
По словам Козачинского, по данному факту было назначено служебное расследование, по результатам которого примут соответствующие решения.
Подробности трагедии на Николаевщине
Сообщается, что оба военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты — были мобилизованы. Мужчины находились в тылу. Один из них обеспечивал всем необходимым личный состав, другой исполнял обязанности нравственно-психологического обеспечения. Участия в выполнении боевых задач военные не принимали.
"Командование бригад выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели военных", - говорит Сергей Козачинский.
По состоянию на 12 января 2024 г. обстоятельства выясняются. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны.
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Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.
Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.
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