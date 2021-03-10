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Шмыгаль нарвался на иронию украинцев из-за пафосного поста о Шевченко

10 марта 2021, 09:31

Денис Шмыгаль написал в соцсети пост, в котором предположил, что Великий Кобзарь мог бы дожить до 207 лет.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль оконфузился из-за поста в соцсети/ пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал пафосный пост ко дню рождения классика украинской литературы Тараса Шевченко.

Глава Кабмина написал в Facebook, что 9 марта 2021 года Кобзарю "исполнилось бы 207 лет".

"Слово может быть сильнее оружия. Тарас Шевченко доказал это своим жизненным примером. Несокрушимость духа и неустанная борьба за свободу, которые наполняют строки его произведений, нашли признание во всем мире. Сегодня Тарасу Григорьевичу исполнилось бы 207 лет", - пафосно высказался Шмыгаль.

Странный пост вызвал бурю эмоций пользователей соцсети. Украинцев озадачило предположение Шмыгаля, что Кобзарь мог дожить до такого почтенного возраста.

"Вы много людей знаете, которые по 200 лет жили? Ни дня без фейла, уникальная власть сейчас", - написал Андрей Павленко.

"А еще через 200 лет, ему бы исполнилось 407 лет", - прокомментировал Виталий Гнатенко.

"Иисусу бы 2021, эх, жаль", - проиронизировал Давид Павляк.

"Помню как Тарасу Григорьевичу только 200 лет стукнуло, как мы с ним сидели на лавочке, табак курили по душам разговаривали. А он такой резко поворачивается ко мне и говорит: Ну, ты, Олексейчик, и пизд*ун", - написал Алексей Житкевич.

"Что за глупость? СММщики, вы сознательно выставляете премьер-министра идиотом? Что значит исполнилось бы 207 лет? Вы там головой думаете?", - отметил Андрей Ковалов.

"Текст, я так понимаю, Шкарлет с чьего-то сообщения одолжил, а Мендель сделала свой коронный художественный рерайт?", - пошутил Александр Попов.

Справка. Украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель Тарас Шевченко родился 9 марта (25 февраля по старому стилю) 1814 года. Умер 10 марта 1861 года.

Напомним:

  • 9 марта украинцы чествовали известного поэта и художника Тараса Шевченко. Мероприятия в честь события произошли едва ли не во всех населенных пунктах Украины. Люди несли цветы к монументам и декламировали стихи поэта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве. Глава государства назвал Великого Кобзаря суперзвездой и призвал украинцев изучать его биографию глубже.
  • В селе Подпечеры Тысменицкого района Ивано-Франковской области "поздравили" украинского поэта и художника Тараса Шевченко с наступающим днем рождения. Вандалы совершили "покушение" на Шевченко – отрезали голову его памятнику, расположенному возле Дома культуры.

Тарас Шевченко новости Украины Денис Шмыгаль
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