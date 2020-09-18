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Шмыгаль поведал, готова ли Украина к началу отопительного сезона

18 сентября 2020, 19:50

По словам премьера, имеются стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ.

Шмыгаль
Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне / УНИАН

В Кабмине заверили, что отопительный сезон в Украине должен начаться вовремя, без задержек. На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Шмыгаль заявил, что правительство сразу после назначения назвало приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил премьер.

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Он также поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и Нафтогазу Украины оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

Как писал Главред, в Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона.

Также напомним, с 1 июля украинцы, в домах и квартирах которых не установлен газовый счетчик, вынуждены будут получать увеличенные платежки. Власти изменили нормы потребления газа, вследствие чего объемы потребления голубого топлива разделены по сезонам.

Нафтогаз Денис Шмыгаль отопительный сезон новости Украины Кабинет Министров
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