Шмыгаль поведал, готова ли Украина к началу отопительного сезона

Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне / УНИАН

В Кабмине заверили, что отопительный сезон в Украине должен начаться вовремя, без задержек. На сегодня страна готова к новому осенне-зимнему периоду на 90%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

Шмыгаль заявил, что правительство сразу после назначения назвало приоритетом обеспечение всех условий для успешной подготовки и прохождения зимы.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - заявил премьер.

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Он также поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и Нафтогазу Украины оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

Как писал Главред, в Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона.

Также напомним, с 1 июля украинцы, в домах и квартирах которых не установлен газовый счетчик, вынуждены будут получать увеличенные платежки. Власти изменили нормы потребления газа, вследствие чего объемы потребления голубого топлива разделены по сезонам.