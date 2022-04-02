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Шон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

2 апреля 2022, 10:41

В то же время актер признает, что кроме приобретения самих истребителей потребуются дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт.

Пенн
Шон Пенн / Reuters

Легендарный американский актер и режиссер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины дюжину истребителей, которые превосходят по техническим характеристикам российскую военную авиацию. Об этом сообщается на его Twitter-страница.

Пенн просит миллиардеров потратить как минимум 300 миллионов долларов США и приобрести для ВСУ две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями моделей Су и МиГ.

Также Пенн призывает миллиардеров приобрести для Украины системы противоракетной обороны на 200 миллионов долларов. То есть вместе нужно потратить составило бы 500 миллионов долларов.

Пенн уверяет, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми самолетами за 3 недели.

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Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук. Он предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Автор: Егор Бунин
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Шон Пенн истребитель-перехватчик новости Украины
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