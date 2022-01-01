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SIM-карты по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

1 января 2022, 15:30
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Украинцам предоставят 3 года, чтобы адаптироваться к изменениям.

сим карта
В Украине теперь придется регистрировать SIM-карты по паспортам / УНИАН

В субботу, 1 января 2022 года, вступил в силу закон об электронных коммуникациях. Теперь украинцам нужно будет "привязывать" SIM-карты к паспортам в обязательном порядке. Законом предусмотрен переходный период до 2025 года, за этот период времени пользователи должны себя идентифицировать.

В тексте закона 089-IX говорится о том, что пользователи в процессе получения электронных услуг должны пройти идентификацию в установленном новыми правилами порядке. Нужно подписать договор или предоставить паспортные данные.

Читайте такжеУкраинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам: зачем это нужноВ частности, до 1 января 2025 года, абоненты получат возможность самоидентификации. Если человек не идентифицировался, а переходной период завершился, предоставление электронных коммуникационных услуг приостанавливается.

Если пользователь не подписал договор или не предоставил данные паспорта два месяца спустя, то коммуникационную услугу отключат.

SIM-карты в Украине по паспортам

В августе в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает продажу SIM-карт по паспортам. Как полагают депутаты, идентификация украинцев поможет защитить украинцев от мошенников.и усилит защиту персональных данных.

Как утверждал нардеп от Слуги народа Александр Федиенко, мобильные номера в Украине станут именными. Украинцы будут подписывать договора с абонентами сотовой связи.

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SIM-карта новости Украины
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