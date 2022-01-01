SIM-карты по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

Украинцам предоставят 3 года, чтобы адаптироваться к изменениям.
В субботу, 1 января 2022 года, вступил в силу закон об электронных коммуникациях. Теперь украинцам нужно будет "привязывать" SIM-карты к паспортам в обязательном порядке. Законом предусмотрен переходный период до 2025 года, за этот период времени пользователи должны себя идентифицировать.
В тексте закона 089-IX говорится о том, что пользователи в процессе получения электронных услуг должны пройти идентификацию в установленном новыми правилами порядке. Нужно подписать договор или предоставить паспортные данные.
Читайте такжеУкраинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам: зачем это нужноВ частности, до 1 января 2025 года, абоненты получат возможность самоидентификации. Если человек не идентифицировался, а переходной период завершился, предоставление электронных коммуникационных услуг приостанавливается.
Если пользователь не подписал договор или не предоставил данные паспорта два месяца спустя, то коммуникационную услугу отключат.
SIM-карты в Украине по паспортам
В августе в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает продажу SIM-карт по паспортам. Как полагают депутаты, идентификация украинцев поможет защитить украинцев от мошенников.и усилит защиту персональных данных.
Как утверждал нардеп от Слуги народа Александр Федиенко, мобильные номера в Украине станут именными. Украинцы будут подписывать договора с абонентами сотовой связи.
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