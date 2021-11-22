УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе

22 ноября 2021, 11:12
Прослушать новость
Остановить

Нардеп Федиенко сообщил, что законопроект проходит этап социального исследования ‒ для того чтобы определить, как на него будет реагировать население.

Паспорт
SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе / УНИАН

Украинцев планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам ‒ для того, чтобы сделать их именными. Об этом заявил нардеп от партии "Слуга Народа" и член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В случае принятия законопроекта, говорит нардеп, он не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.

По словам Федиенко, речь идет о "революционном" законопроекте, который имеет целью защитить граждан от мошенников, совершающих преступления с банковскими счетами.

"Человек имеет банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, которые происходят с этой банковской картой с применением этого телефонного номера, человек обращается к киберполиции, киберполиция обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный, припейдный. То есть это номер ничейный", – объяснил нардеп.

Законопроект, который предлагается в "Слуге народа", предусматривает обязательное оформление контракта с мобильным оператором ‒ если речь идет о номере, который задействован в финансовых или цифровых операциях.

Реклама

"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или получения цифровых услуг, в частности, для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал Федиенко.

Нардеп сообщил, что в настоящее время документ проходит этап социального исследования ‒ для того чтобы определить, насколько критично на него будет реагировать население.

Читайте такжеВырастут цены на связь и усилится контроль: чего ждать украинцам от продажи SIM-карт по паспортам

Напомним, ранее сообщалось о том, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства, зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.

Другие новости:

viber
SIM-карта новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной В Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожаетВ Украине резко взлетят цены на популярные алкогольные напитки: что и на сколько подорожает Международный мужской день 19 ноября: мощные поздравления и впечатляющие картинкиМеждународный мужской день 19 ноября: мощные поздравления и впечатляющие картинки Билл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условиеБилл Гейтс назвал срок завершения пандемии коронавируса: есть условие
11:54

"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

11:50

Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на ПолтавщинеВидео

11:46

На Хмельнитчине отец выкрал сына у экс-жены и не отдает его, несмотря на решение Верховного СудаВидео

11:31

Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценамиВидео

11:17

Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойВидео

Реклама
11:14

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

11:12

SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе

11:00

Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушкиВидео

10:50

В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на ДонбассеВидео

10:45

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

10:34

"Когда вакцинируем 60%": Ляшко назвал сроки запуска третьей прививки от COVID-19Видео

10:24

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

10:20

600 лет лежала в земле: британка нашла крошечную золотую БиблиюВидео

10:19

Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт

10:18

Киев переходит в "оранжевую" зону: Кличко назвал главное условие выхода из локдаунаВидео

10:10

Астролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения РоссииВидео

09:29

"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы

09:29

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: во Франции пригрозили Кремлю последствиямиВидео

09:28

Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь названиеВидео

09:27

Украинским пенсионерам грозит лишение выплат: что происходит и кому не повезетВидео

Реклама
09:15

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

08:29

В Минздраве назвали области, которые первыми выведут из "красной" зоны карантинаВидео

08:18

Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысячВидео

07:45

США продолжат вести дела с Путиным, даже если не признают выборымнение

07:38

В Украине упало число больных COVID-19: врач объяснил, в чем "ковидный фокус"Видео

07:15

"Повсюду летели тела": авто протаранило толпу на рождественском параде, погибли детиВидео

06:42

Пойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на ПутинаВидео

06:29

Украине не стоит демонизировать проблему с мигрантами – хлопот они ей не доставятмнение

05:28

Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зимуВидео

05:02

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

04:47

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

04:22

Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойВидео

03:52

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

03:14

День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

02:42

Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифройВидео

02:16

Самые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщикиВидео

01:45

Путин почуял запах крови: в Британии предупредили о новом вторжении РФ в УкраинуВидео

01:18

Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиВидео

00:51

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:35

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: кто покинул проект?

21 ноября, воскресенье
23:58

Футболист сборной Украины забил два гола за 60 секунд и сотворил сенсациюВидео

23:22

Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домВидео

23:01

Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

22:30

Россия поднимает ставки: Данилов объяснил стягивание войск Путина на границу УкраиныВидео

22:24

Проклятое место: на Сумщине ребенок погиб жуткой смертью при сборе лома

21:55

В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВидео

21:28

Умерла звезда сериала Собачье сердце и Моя прекрасная няня Нина Русланова

20:53

Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылкамиВидео

20:42

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять