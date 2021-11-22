SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе / УНИАН

Украинцев планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам ‒ для того, чтобы сделать их именными. Об этом заявил нардеп от партии "Слуга Народа" и член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В случае принятия законопроекта, говорит нардеп, он не будет распространяться на телефонные номера, не связанные с какими-либо финансовыми операциями или цифровыми услугами.

По словам Федиенко, речь идет о "революционном" законопроекте, который имеет целью защитить граждан от мошенников, совершающих преступления с банковскими счетами.

"Человек имеет банковскую карточку, которая привязана к телефонному номеру. В случае мошеннических действий, которые происходят с этой банковской картой с применением этого телефонного номера, человек обращается к киберполиции, киберполиция обращается к оператору, а оператор говорит, что этот телефонный номер не контрактный, припейдный. То есть это номер ничейный", – объяснил нардеп.

Законопроект, который предлагается в "Слуге народа", предусматривает обязательное оформление контракта с мобильным оператором ‒ если речь идет о номере, который задействован в финансовых или цифровых операциях.

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"Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или получения цифровых услуг, в частности, для получения электронно-цифровой подписи, он в обязательном порядке должен иметь контракт с оператором мобильной связи для того, чтобы мошенник не смог его украсть", – рассказал Федиенко.

Нардеп сообщил, что в настоящее время документ проходит этап социального исследования ‒ для того чтобы определить, насколько критично на него будет реагировать население.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства, зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.

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