SIM-карты по паспорту: в Раде пошли на попятную / gorad.by

Из Рады отозвали законопроект №1083, предусматривающий продавать SIM-карты лишь после предоставления паспортных данных мобильным операторам.

Абонент после подписания контракта получал бы уникальный IMEI-код. А операторы могли бы блокировать "серые" телефоны, то есть те, IMEI-кодов которых нет в реестре.

В соцсетях данную инициативу обозвали "мобильным ГУЛАГом".

Выступили против и представители мобильной отрасли, призывая не уподобляться России с ее пакетом Яровой и изоляцией рунета.

В итоге было решено отправить законопроект 1083 на доработку.

Ранее украинцам пообещали, что они смогут менять мобильного оператора, оставляя при этом свой старый абонентский номер. Стоит отметить, что в Украине услуга внедряется на три года позже утвержденного графика и на 20 лет позже, чем в других странах. Как сменить оператора, сохранив номер в Украине – читайте в нашем материале Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая.