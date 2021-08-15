SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

Зарегистрировать сим-карту можно онлайн, а также в фирменном магазине мобильного оператора.
В Украине депутаты планируют ввести прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.
Киевстар: привязка SIM-карты к паспорту
Данную процедуру можно осуществить двумя способами - удаленно и непосредственно в фирменном магазине, пишет РБК-Украина.
Регистрация онлайн
Привязать паспорт к номеру Киевстар онлайн можно с помощью электронной цифровой подписи. Для этого нужно осуществить несколько простых действий:
зайти в личный кабинет "Мой Киевстар";
- выбрать нужный номер в профиле и перейти на закладку "Пользователь";
- выбрать метод регистрации "С помощью ЭЦП";
- скачать ключ ЭЦП и ввести пароль к нему.
- После этого нужно просто проверить правильность указанных данных и подтвердить регистрацию.
Регистрация в магазине
Вам понадобится письменное заявление (шаблон скачать можно здесь), а также оригинал паспорта и ИНН.
Vodafone: привязка SIM-карты к паспорту
Регистрация онлайн
Абоненты этого мобильного оператора могут привязать паспорт к номеру с помощью ЭЦП или MobileID. Для этого нужно:
- перейти на эту страницу на сайте Vodafone;
- ввести номер, который хотите зарегистрировать (вам придет код в SMS);
- подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи или MobileID;
- заполнить анкету;
- подтвердить внесенные данные.
Регистрация в фирменном магазине
Нужно просто прийти туда с SIM-картой и паспортом (или ID-картой).
Lifecell: привязка SIM-карты к паспорту
Онлайн-регистрация
- зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua;
- выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты".
"Рекомендуем этот способ перехода! Переходя в личном кабинете, вы можете ознакомиться с персональными данными, которые мы сохраняем", - советуют сотрудники lifecell.
Также это можно сделать на странице тарифа, на который вы хотите перейти.
Регистрация в магазине
Кроме того, привязка SIM-карты возможна в физическом магазине при наличии оригинала паспорта. А еще - с помощью кода *141#.
Как узнать, зарегистрирован ли ваш номер?
Чтобы проверить, привязана ли ваша SIM-карточка к паспорту, нужно просто позвонить в центр обслуживания или посетить ближайший магазин вашего мобильного оператора.
Номера контакт-центров мобильных операторов:
- Киевстар - 466;
- Vodafone - 111;
- lifecell - 5433.
Отметим, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.
Добавим также, что согласно требованиям законодательства зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.