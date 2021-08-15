SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

В Украине SIM-карты могут привязать к паспортам / tsn.ua

В Украине депутаты планируют ввести прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

Киевстар: привязка SIM-карты к паспорту

Данную процедуру можно осуществить двумя способами - удаленно и непосредственно в фирменном магазине, пишет РБК-Украина.

Регистрация онлайн

Привязать паспорт к номеру Киевстар онлайн можно с помощью электронной цифровой подписи. Для этого нужно осуществить несколько простых действий:

зайти в личный кабинет "Мой Киевстар";

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выбрать нужный номер в профиле и перейти на закладку "Пользователь";

выбрать метод регистрации "С помощью ЭЦП";

скачать ключ ЭЦП и ввести пароль к нему.

После этого нужно просто проверить правильность указанных данных и подтвердить регистрацию.

Регистрация в магазине

Вам понадобится письменное заявление (шаблон скачать можно здесь), а также оригинал паспорта и ИНН.

Vodafone: привязка SIM-карты к паспорту

Регистрация онлайн

Абоненты этого мобильного оператора могут привязать паспорт к номеру с помощью ЭЦП или MobileID. Для этого нужно:

перейти на эту страницу на сайте Vodafone;

ввести номер, который хотите зарегистрировать (вам придет код в SMS);

подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи или MobileID;

заполнить анкету;

подтвердить внесенные данные.

Регистрация в фирменном магазине

Нужно просто прийти туда с SIM-картой и паспортом (или ID-картой).

Lifecell: привязка SIM-карты к паспорту

Онлайн-регистрация

зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua;

выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты".

"Рекомендуем этот способ перехода! Переходя в личном кабинете, вы можете ознакомиться с персональными данными, которые мы сохраняем", - советуют сотрудники lifecell.

Также это можно сделать на странице тарифа, на который вы хотите перейти.

Регистрация в магазине

Кроме того, привязка SIM-карты возможна в физическом магазине при наличии оригинала паспорта. А еще - с помощью кода *141#.

Как узнать, зарегистрирован ли ваш номер?

Чтобы проверить, привязана ли ваша SIM-карточка к паспорту, нужно просто позвонить в центр обслуживания или посетить ближайший магазин вашего мобильного оператора.

Номера контакт-центров мобильных операторов:

Киевстар - 466;

Vodafone - 111;

lifecell - 5433.

Отметим, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.