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SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

15 августа 2021, 10:58

Зарегистрировать сим-карту можно онлайн, а также в фирменном магазине мобильного оператора.

паспорт, сим-карта, телефон
В Украине SIM-карты могут привязать к паспортам / tsn.ua

В Украине депутаты планируют ввести прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

Киевстар: привязка SIM-карты к паспорту

Данную процедуру можно осуществить двумя способами - удаленно и непосредственно в фирменном магазине, пишет РБК-Украина.

Регистрация онлайн

Привязать паспорт к номеру Киевстар онлайн можно с помощью электронной цифровой подписи. Для этого нужно осуществить несколько простых действий:

зайти в личный кабинет "Мой Киевстар";

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  • выбрать нужный номер в профиле и перейти на закладку "Пользователь";
  • выбрать метод регистрации "С помощью ЭЦП";
  • скачать ключ ЭЦП и ввести пароль к нему.
  • После этого нужно просто проверить правильность указанных данных и подтвердить регистрацию.

Регистрация в магазине

Вам понадобится письменное заявление (шаблон скачать можно здесь), а также оригинал паспорта и ИНН.

Vodafone: привязка SIM-карты к паспорту

Регистрация онлайн

Абоненты этого мобильного оператора могут привязать паспорт к номеру с помощью ЭЦП или MobileID. Для этого нужно:

  • перейти на эту страницу на сайте Vodafone;
  • ввести номер, который хотите зарегистрировать (вам придет код в SMS);
  • подтвердить личность с помощью электронной цифровой подписи или MobileID;
  • заполнить анкету;
  • подтвердить внесенные данные.

Регистрация в фирменном магазине

Нужно просто прийти туда с SIM-картой и паспортом (или ID-картой).

Lifecell: привязка SIM-карты к паспорту

Онлайн-регистрация

  • зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua;
  • выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты".

"Рекомендуем этот способ перехода! Переходя в личном кабинете, вы можете ознакомиться с персональными данными, которые мы сохраняем", - советуют сотрудники lifecell.

Также это можно сделать на странице тарифа, на который вы хотите перейти.

Регистрация в магазине

Кроме того, привязка SIM-карты возможна в физическом магазине при наличии оригинала паспорта. А еще - с помощью кода *141#.

Как узнать, зарегистрирован ли ваш номер?

Чтобы проверить, привязана ли ваша SIM-карточка к паспорту, нужно просто позвонить в центр обслуживания или посетить ближайший магазин вашего мобильного оператора.

Номера контакт-центров мобильных операторов:

  • Киевстар - 466;
  • Vodafone - 111;
  • lifecell - 5433.

Отметим, что после привязки SIM-карты к паспорту, зарегистрированный номер можно будет восстановить только с документом в магазине.

Добавим также, что согласно требованиям законодательства зарегистрированный номер можно перенести в сеть другого оператора, а персонифицированный - нет.

Vodafone новости Украины Киевстар lifecell сим-карты
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