Ситуация в Волновахе: "Люди идут под обстрелами"

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В Волновахе постоянные обстрелы, город разрушен, мирные люди прячутся в подвалах и не могут помочь своим близким, сообщает УНИАН.

"По Волновахе люди бегают, переступая через трупы. В одном из подвалов обрушилась плита. Мужчине перебило ноги. Он истекал кровью на глазах жены и ребенка. Помощи ждать неоткуда. Обстрелы днем и ночью. Центр разрушен полностью. Электричества нет, связи нет, водоснабжения нет. Дети с родителями уже несколько дней сидят в подвалах многоэтажек, вода и еда на исходе, или закончились. Люди выскакивают отправить смс, в поисках воды перебегают из укрытия в укрытие. Бегут перешагивая через трупы. Люди идут по 5 километров пешком под обстрелами", - говорит руководитель офиса гуманитарной миссии "Подснежник – Волноваха" Владимир Веденин.

Обсуждается "зеленый коридор" для массовой эвакуации. Город хотят стереть с лица земли вместе с детьми, стариками, больными.

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Напомним, что после того, как здание облгосдаминистрации в Харькове было разрушено, жители Харькова вышли на площадь Свободы, где она расположена, и обратились к россиянам.

"Посмотрите, что вы сделали. Здесь люди праздновали. Остановитесь, пока не поздно. Идти. Душите эту тварь", - заявили харьковчане, не сдерживая эмоций.