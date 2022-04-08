Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

Михаил Добкин / Харьковская епархия бывшей УПЦ МП

Бывший скандальный народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин окончил духовную семинарию и получил церковную должность дьякона. Об этом рассказали представители пресс-службы Харьковской епархии бывшей УПЦ Московского патриархата.

Согласно канону православной церкви, диакон – служитель в церкви, который помогает священнику во время службы. При необходимости по оправданным причинам в каноническом порядке он может отслужить панихиду, похороны, акафисты, молебен, вечернюю, утреннюю службу. Кроме того, дьякон может преподавать в воскресной церковно-приходской школе

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Напомним, ранее от массовых обстрелов российских оккупантов город Волноваха в Донецкой области оказался практически полностью разрушен. Очень серьезно оказалась повреждена и церковь Святого Николая Чудотворца.

Об этом написал священнослужитель Православной церкви Украины и игумен храма Макарий Дядюсь.

"Боль в груди разрывает сердце, наполняется злобой, жаждой уничтожать врага голыми руками. Прошу у Бога здравого ума и твердой руки. Эти москали ранили мое сердце. Прощу тогда, когда их буду отпевать за упокой", – написал священник.