"Прощу тогда, когда их отпою": священник в гневе рассказал, как оккупанты в Волновахе уничтожили большой храм

Храм Святого Николая Чудотворца в Волновахе / скриншот из видео

От массовых обстрелов российских оккупантов город Волноваха в Донецкой области оказался практически полностью разрушен. Очень серьезно оказалась повреждена и церковь Святого Николая Чудотворца. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook написал священнослужитель Православной церкви Украины и игумен храма Макарий Дядюсь.

"Боль в груди разрывает сердце, наполняется злобой, жаждой уничтожать врага голыми руками. Прошу у Бога здравого ума и твердой руки. Эти москали ранили мое сердце. Прощу тогда, когда их буду отпевать за упокой", – написал священник.

Храм Святого Николая Чудотворца в Волновахе построили в честь военных 51-й Отдельной механизированной бригады, трагически погибших в этом городе с россиянами и сепаратистами в 2014 году.

"Пришла орда из Московии в 2022 – и храма не стало. Разрушать святыни, убивать мирных жителей, стрелять по школам, детсадам и роддомам – это тот край, за чертой которого не осталось ничего человеческого. Но мы убеждены, что враг будет повержен!", ‒ с горечью подытожил Дядюсь.

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Напомним, 11 марта по аэропорту в Ивано-Франковске российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар. Как сообщается, последствия попадания снарядов довольно тяжелые.

Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, врагу удалось нанести значительный ущерб.

"Инфраструктура аэропорта практически разрушена",– сообщил он.

Из-за обстрелов оккупантов он попросил жителей, которые живут возле аэропорта, переехать в более безопасное место.