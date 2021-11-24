Сказал что это сладости: в Житомирской области 6-классник "угостил" друзей средством для чистки труб

Дети попали в больницу / УНИАН

В Житомирской области госпитализировали 9 учеников школы села Девочки. Под видом сладостей одноклассник угостил их чистящим средством.

Как сообщает ТСН, в обед один из 6-классников принес в школу пакетик со средством для чистки труб, своим одноклассникам сказал, что это леденцы и начал угощать всех на перемене.

Детям сразу стало плохо. Учителя вызвали "скорую", детей увезли в хирургическое отделение областной детской больницы.

У всех диагностировались химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. У двух ребят, проглотивших так называемые "леденцы", состояние хуже.

Мама мальчика, который принес химию в школу говорит, что чистящее средство лежало на холодильнике, что его может достать сын и подумать не могла.

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Сам мальчик тоже госпитализирован, потому что тоже попробовал яд.

"Сказали, что он принес в школу. Он ничего не говорил, уже сегодня стали спрашивать, и он признался. Он не говорил ничего, живот не болел", — убеждает женщина.

"По словам ребенка, это была случайность. Он не знал, что это просто угощал друзей. Так получилось. Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение", – отметил заведующий хирургическим отделением житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.

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