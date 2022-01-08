Сказала медикам, что нашла младенца на мусорке: женщина решила скрыть роды своей 16-летней дочери

Молодая мать и ребенок находятся в Иршавской больнице и чувствуют себя хорошо.
В Иршавском районе Закарпатской области женщина придумала историю о том, что якобы на мусорке нашла новорожденного ребенка. Прибывшие на место события полицейские выяснили, что мама младенца – 16-летняя дочь этой женщины. Мать юной роженицы опасалась осуждения со стороны односельчан и решила скрыть роды своей дочери.
Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи в Facebook. Молодая девушка родила ребенка в тот же день, когда произошла ситуация.
Женщина позвонила медикам и сказала, что нашла ребенка в коробке
Инцидент случился на Рождество, 7 января. В 16:33 в Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил сигнал с одного из сел Иршавского района Закарпатской области. Женщина рассказала о том, что она нашла на мусорке новорожденного ребенка. Бригада в составе фельдшерки и водителя отправились на место происшествия.
Женщина, которая вызвала машину скорой помощи, сказала, что нашла ребенка на мусорке в картонной коробке в момент, когда сама выносила мусор.
Медики заметили, что ребенок был переодет и спокоен. Фельдшерка осмотрела младенца, обработала пуповину и обратила внимание на ряд нестыковок в озвученной истории. После этого приехала полиция, которая установила, что на самом деле произошло.
Боялась осуждения людей и скрывала роды 16-летней дочери
Выяснилось, что женщина специально придумала историю с находкой ребенка. Она хотела скрыть роды своей 16-летней дочери, поскольку боялась осуждения со стороны односельчан. Ребенок родился еще утром 7 января.
"16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на мусорнике", - отметили в центре.
Подчеркивается, что молодая мать и ее дочь находятся в Иршавской районной больнице. Они чувствуют себя хорошо.
Напомним, жительница Волынской области родила ребенка в новогоднюю ночь под стенами роддома. Она ждала в автомобиле возле роддома, пока муж бегал и искал акушера. В итоге роды прямо в машине принимали 15-летний сын женщины и случайная прохожая, которая оказалась врачом-интерном.
Читайте также:
- Беременная в 12: восьмиклассница родила ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине
- В Полтавской области мать родила и выбросила младенца умирать в ведро с помоями
- На Закарпатье 11-летняя девочка родила ребенка от 46-летнего сожителя своей матери
- 15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на Волыни
- Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажа