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Сказала медикам, что нашла младенца на мусорке: женщина решила скрыть роды своей 16-летней дочери

8 января 2022, 16:17
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Молодая мать и ребенок находятся в Иршавской больнице и чувствуют себя хорошо.

К чему снятся роды
Юная девушка родила ребенка в тот же день, когда произошла ситуация / ua.depositphotos.com

В Иршавском районе Закарпатской области женщина придумала историю о том, что якобы на мусорке нашла новорожденного ребенка. Прибывшие на место события полицейские выяснили, что мама младенца – 16-летняя дочь этой женщины. Мать юной роженицы опасалась осуждения со стороны односельчан и решила скрыть роды своей дочери.

Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи в Facebook. Молодая девушка родила ребенка в тот же день, когда произошла ситуация.

Женщина позвонила медикам и сказала, что нашла ребенка в коробке

Инцидент случился на Рождество, 7 января. В 16:33 в Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил сигнал с одного из сел Иршавского района Закарпатской области. Женщина рассказала о том, что она нашла на мусорке новорожденного ребенка. Бригада в составе фельдшерки и водителя отправились на место происшествия.

Женщина, которая вызвала машину скорой помощи, сказала, что нашла ребенка на мусорке в картонной коробке в момент, когда сама выносила мусор.

Медики заметили, что ребенок был переодет и спокоен. Фельдшерка осмотрела младенца, обработала пуповину и обратила внимание на ряд нестыковок в озвученной истории. После этого приехала полиция, которая установила, что на самом деле произошло.

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Боялась осуждения людей и скрывала роды 16-летней дочери

Выяснилось, что женщина специально придумала историю с находкой ребенка. Она хотела скрыть роды своей 16-летней дочери, поскольку боялась осуждения со стороны односельчан. Ребенок родился еще утром 7 января.

"16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на мусорнике", - отметили в центре.

Подчеркивается, что молодая мать и ее дочь находятся в Иршавской районной больнице. Они чувствуют себя хорошо.

Напомним, жительница Волынской области родила ребенка в новогоднюю ночь под стенами роддома. Она ждала в автомобиле возле роддома, пока муж бегал и искал акушера. В итоге роды прямо в машине принимали 15-летний сын женщины и случайная прохожая, которая оказалась врачом-интерном.

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