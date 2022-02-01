Сколько придется заплатить за "коммуналку" в феврале: названы суммы

Платежки радовать не будут / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В основном с 1 февраля тарифы на самые популярные коммунальные услуги в Украине не повышались. Однако заплатить по счетам украинцам в этом месяце все равно придется больше. Кроме того, на суммы в платежках повлияет и холодная погода.

Тарифы на газ в феврале составляют 7,7-11,99 грн за куб. Газсбыты не имеют права их повышать до мая 2022-го, зато могут снижать цены.

Тарифы на отопление зависят от стоимости газа, поэтому, вероятно, что они не будут меняться до конца отопительного сезона. Но заплатить за отопление в январе все равно придется больше, так как это был очень холодный месяц.

Тарифы на воду с 1 января повысили для 45 водоканалов, поэтому и суммы в платежках также возрастут. В некоторых случаях даже до 5-6 грн за кубометр воды. Например:

"Киевводоканал" – с 25,38 до 30,384 грн за куб;

"Тернопольводоканал" – с 30,024 до 36,696 грн за куб;

"Днипроводоканал" – с 25,284 до 31,356 грн за куб.

Тарифы на электроэнергию останутся неизменными до 30 апреля 2022 года. В частности:

при использовании до 250 кВт-час тариф составляет 1,44 грн/кВт-час;

более 250 кВт-час в месяц – 1,68/кВт-час.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине цены на газ до конца весны вырастут на 10-20%.

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