"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца

Тищенко прекратил ссору сразу же после того, как заметил камеру / скриншот видео 24 канал

Народный депутат Слуги народа Николай Тищенко поскандалил со своим коллегой по партии Романом Грищуком. Конфликт произошел в Трускавце, где фракция СН проводит собрание.

Беседа между Тищенко и Гищуком проходила на повышенных тонах, звучала даже ругань. Журналистам удалось заснять оживленную беседу нардепов, видео опубликовал 24 канал.

В какой-то момент разговор между политиками перешел в перебранку.

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю... Ты за**ал уже", – сказал Тищенко, однако прекратил ссору после того, как заметил камеру.

Что стало поводом для скандала между "слугами" – неизвестно.

Реклама

Как сообщал Главред, в июне в здании Верховной Рады произошла драка между двумя "слугами народа" – Николаем Тищенко и Александром Куницким.

Как рассказал народный депутат Александр Дубинский, столкновение двух народных избранников произошло в парламентской столовой. По его словам, Тищенко накинулся на Куницкого с кулаками, после чего произошла драка.

Дубинский уточнил, что причиной нападения Куницкий назвал "разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков".