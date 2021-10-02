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"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца

2 октября 2021, 12:43
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Что стало поводом для скандала между "слугами" – неизвестно. Однако, разговор проходил на повышенных тонах, звучала даже нецензурная брань.

Тищенко
Тищенко прекратил ссору сразу же после того, как заметил камеру / скриншот видео 24 канал

Народный депутат Слуги народа Николай Тищенко поскандалил со своим коллегой по партии Романом Грищуком. Конфликт произошел в Трускавце, где фракция СН проводит собрание.

Беседа между Тищенко и Гищуком проходила на повышенных тонах, звучала даже ругань. Журналистам удалось заснять оживленную беседу нардепов, видео опубликовал 24 канал.

В какой-то момент разговор между политиками перешел в перебранку.

"Я буду с тобой разговаривать так, как говорю... Ты за**ал уже", – сказал Тищенко, однако прекратил ссору после того, как заметил камеру.

Что стало поводом для скандала между "слугами" – неизвестно.

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Как сообщал Главред, в июне в здании Верховной Рады произошла драка между двумя "слугами народа" – Николаем Тищенко и Александром Куницким.

Как рассказал народный депутат Александр Дубинский, столкновение двух народных избранников произошло в парламентской столовой. По его словам, Тищенко накинулся на Куницкого с кулаками, после чего произошла драка.

Дубинский уточнил, что причиной нападения Куницкий назвал "разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков".

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Николай Тищенко Слуга народа новости Украины
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